أنا والعسل.. محمد على رزق بصحبة نجلاء بدر

نشر الفنان محمد على رزق، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد على رزق فى الصورة وبرفقته النجمة نجلاء بدر وعلق قائلًا "انا والعسل" ولاقت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال محمد على رزق مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى".



بطولة ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.



وتدور أحداثه فى إطار صعيدى بعيدًا عن الثأر وتجارة السلاح ويتناول قضايا الصعيد بتوجيه رسائل عدة في مُقدمتها الحث على أهمية الأمانة، مع وجود صراعات بين الخير والشر إضافة إلى الجانب الرومانسى الذى يتخلل حلقات العمل.





