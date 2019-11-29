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رياضة

حافلة الأهلي تتحرك من منتجع قرطاج إلى رادس لمواجهة النجم الساحلي

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أنهى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، محاضرته مع لاعبيه من داخل فندق الإقامة بمنتجع قرطاج، قبل التوجه إلى ملعب رادس.

وتحركت حافلة الفريق من فندق الإقامة نحو ملعب رادس لمواجهة النجم الساحلي، والتي تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت تونس، التاسعة بتوقيت القاهرة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي اختتم استعداده أمس على ملعب رادس؛ استعدادا لضربة البداية في مشوار دور المجموعات.

ويأتي الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.
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