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أخبار العالم

روسيا تعلق على زيارة ترامب المفاجئة إلى أفغانستان

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 06:18 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
نقلت قناة «روسيا اليوم» عن مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية ضمير كابولوف، أن بلاده تقيم إيجابيا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأفغانستان، وإعلانه عن مفاوضات محتملة مع "طالبان".

وقال كابولوف في تصريح أدلى به، اليوم الجمعة: "نقيِّم بشكل إيجابي نتائج الزيارة والتصريحات التي تم الإدلاء بها"، مؤكدا على أن هذا "أمر مهم بالنسبة لموسكو للانتقال إلى المرحلة التالية، وهي إحراز تقدم في المصالحة الوطنية"​​​.

وأضاف كابولوف: "نأمل أن يوقع الطرفان اتفاقية في أسرع وقت ممكن".

وتأتي تصريحات المسؤول الروسي بعد الزيارة غير المعلنة والمفاجئة التي قام بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، إلى أفغانستان، حيث اجتمع مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وهنأ القوات الأمريكية في أفغانستان بمناسبة عيد الشكر.

وذكر ترامب أن حركة "طالبان" الأفغانية ترغب في إبرام اتفاق، معبرا عن اعتقاده بأنها تريد وقف إطلاق النار.

وأوضح البيت الأبيض أن عدم الإعلان عن الزيارة مسبقا كان "لدواع أمنية".

وتعتبر هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها ترامب إلى أفغانستان. وكانت آخر زيارة قام فيها سلفه باراك أوباما لهذا البلد في عام 2014.

يذكر أن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" توقفت بقرار مفاجئ من الرئيس ترامب، مطلع سبتمبر الماضي.
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