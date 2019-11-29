محمد إمام يستكمل تصوير لص بغداد في الأهرامات

يواصل فريق عمل فيلم "لص بغداد" للفنان محمد إمام، تصوير مشاهدهم الأخيرة، في عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى، حيث صورَّ بعضها، اليوم، بمنطقة الأهرامات.



من ناحية أخرى أوشك فريق العمل على الانتهاء من التصوير بشكل نهائى، حيث يواصل مخرج فيلم "لص بغداد" أحمد خالد موسى، عمليات مونتاج ومكساج الفيلم.



وفيلم "لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج سينرجى فيلمز.



وتدور أحداث فيلم "لص بغداد" فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، ومن المقرر عرضه في شهر يناير 2020.



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف في الأحداث.



وعلى جانب آخر، حقق الإعلان الدعائي الأول لفيلم "لص بغداد"، نسبة مشاهدة عالية عبر يوتيوب، وهو ما أهله للدخول فى قائمة البروموهات الأعلى مشاهدة.



وحقق البرومو ما يقرب من 104 آلاف مشاهدة في غضون 48 ساعة فقط من طرحه.



وظهر في إعلان فيلم "لص بغداد"، عددا من أبطال العمل، منهم ياسمين رئيس وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن وأحمد العوضي، أما الفنان فتحي عبد الوهاب فظهر صوته فقط.