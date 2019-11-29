مفاجأة.. الشرطة البريطانية قتلت إرهابي جسر لندن بعد ضبطه | شاهد

أطلق رجال الشرطة البريطانية النار على رجل مسلح بسكين هاجم بها المارة قرب جسر لندن بالعاصمة البريطانية، وأصاب خمسة أشخاص على الأقل قبل أن ترديه الشرطة قتيلًا برصاصاتها.
وبثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو ظهر فيه المهاجم يركض باتجاه جسر لندن بعد أن أصاب ضحاياه، وكانت المفاجأة أن نحو ستة أشخاص من المارة المدنيين العزل نجحوا في الإمساك بالمهاجم وطرحه أرضًا والسيطرة عليه.
وأضافت الصحيفة أن رجال الشرطة وصلوا بعد لحظات قليلة من السيطرة على المهاجم، وأبعدوا المدنيين الذين سيطروا عليه قبل أن يطلقوا النار على المهاجم مباشرة ويردونه قتيلًا.
وسُمع رجال الشرطة وهم يصيحون بالمهاجم مرتين "لا تتحرك" قبل أن يطلقوا النار، ويبدو أنه كان يحاول مقاومتهم والفرار.
وفور وقوع الحادث، أخلت الشرطة البريطانية الجانب الجنوبي من جسر لندن، وسط فوضى تدافع المارة للنجاة بحياتهم.
وقال عمدة لندن إن هناك عددا من الإصابات الخطيرة في هجوم طعن نفذه رجل مسلح بسكين على جسر لندن بالعاصمة البريطانية.
وأضاف صادق خان، في مؤتمر صحفي عقب الحادث، "لن نسمح للإرهاب بأن يهدد وحدتنا".
وأعلنت الشرطة البريطانية أن عددًا من المارة أصيبوا في هجوم طعن نفذه رجل مسلح بسكين فوق جسر لندن بالعاصمة البريطانية.
وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية في مؤتمر صحفي إن رجال الشرطة أطلقوا النار على منفذ الاعتداء وأردوه قتيلًا.
وأضاف المتحدث أن المشتبه به في حادثة جسر لندن كان يحمل متفجرات زائفة، ولم تتضح نيته لكيفية استخدامها أو التهديد بها.
وأوضح المتحدث أن الشرطة البريطانية تتعامل مع الحادث باعتباره هجومًا إرهابيًا، وأن قوات مكافحة الإرهاب تقود التحقيق في عملية الطعن عند جسر لندن.
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بإصابة 5 أشخاص على الأقل بعضهم في حالة خطرة، وذلك على خلفية حادث طعن وقع بالقرب من جسر لندن.
وبحسب صحيفة "الجارديان" فإن الشرطة ليس لديها أي معلومات في الوقت الحالي حول الدافع وراء الهجوم، لكن ضباط مكافحة الإرهاب يشاركون في التحقيق.
وبثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو ظهر فيه المهاجم يركض باتجاه جسر لندن بعد أن أصاب ضحاياه، وكانت المفاجأة أن نحو ستة أشخاص من المارة المدنيين العزل نجحوا في الإمساك بالمهاجم وطرحه أرضًا والسيطرة عليه.
وأضافت الصحيفة أن رجال الشرطة وصلوا بعد لحظات قليلة من السيطرة على المهاجم، وأبعدوا المدنيين الذين سيطروا عليه قبل أن يطلقوا النار على المهاجم مباشرة ويردونه قتيلًا.
وسُمع رجال الشرطة وهم يصيحون بالمهاجم مرتين "لا تتحرك" قبل أن يطلقوا النار، ويبدو أنه كان يحاول مقاومتهم والفرار.
وفور وقوع الحادث، أخلت الشرطة البريطانية الجانب الجنوبي من جسر لندن، وسط فوضى تدافع المارة للنجاة بحياتهم.
وقال عمدة لندن إن هناك عددا من الإصابات الخطيرة في هجوم طعن نفذه رجل مسلح بسكين على جسر لندن بالعاصمة البريطانية.
وأضاف صادق خان، في مؤتمر صحفي عقب الحادث، "لن نسمح للإرهاب بأن يهدد وحدتنا".
وأعلنت الشرطة البريطانية أن عددًا من المارة أصيبوا في هجوم طعن نفذه رجل مسلح بسكين فوق جسر لندن بالعاصمة البريطانية.
وقال متحدث باسم الشرطة البريطانية في مؤتمر صحفي إن رجال الشرطة أطلقوا النار على منفذ الاعتداء وأردوه قتيلًا.
وأضاف المتحدث أن المشتبه به في حادثة جسر لندن كان يحمل متفجرات زائفة، ولم تتضح نيته لكيفية استخدامها أو التهديد بها.
وأوضح المتحدث أن الشرطة البريطانية تتعامل مع الحادث باعتباره هجومًا إرهابيًا، وأن قوات مكافحة الإرهاب تقود التحقيق في عملية الطعن عند جسر لندن.
أفادت وسائل إعلام بريطانية، بإصابة 5 أشخاص على الأقل بعضهم في حالة خطرة، وذلك على خلفية حادث طعن وقع بالقرب من جسر لندن.
وبحسب صحيفة "الجارديان" فإن الشرطة ليس لديها أي معلومات في الوقت الحالي حول الدافع وراء الهجوم، لكن ضباط مكافحة الإرهاب يشاركون في التحقيق.