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رياضة

الأهلي والنجم الساحلي.. 20 دقيقة تعادل سلبي وطرد لـ أيمن اشرف

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 09:26 م
صدى البلد
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نور عادل
سيطرت نتيجة التعادل السلبي على اول 20 دقيقة من عمر الشوط الأول بين النادي الأهلي والنجم الساحلي، بالمباراة التي تجمعهما بالوقت الحالي باستاد رادس في اول جولات دور مجموعات دوري ابطال افريقيا.

بدأت المباراة باستحواذ من جانب النادي الأهلي، وتعرض عمرو السولية الي اصابة قوية بالدقيقة 3 من عمر الشوط الأول.

وفي الدقيقة 8 حاول رمضان صبحي مراوغة دفاع النجم الساحلي، الا ان الدفاع نجح في استخلاص الكرة من نجم الاهلي.

وسيطر النادي الاهلي على الكرة في اول 10 دقائق وذلك وسط تراجع من جانب لاعبي النجم الساحلي في وسط ملعبهم.

وطرد الحكم ايمن اشرف، مدافع النادي الأهلي، عقب عرقلة مدافع النجم الساحلي. بالدقيقة 13.

وكاد النجم الساحلي ان يسجل الهدف الأول عن طريق ياسين الشيخاوي بالدقيقة 18، الا انه سدد الكرة خارج المرمى.

ويأتي تشكيل النادي الأهلي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي.

خط الدفاع:أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

وجاء تشكيل النجم الساحلي على النحو التالي:

أشرف كرير – محمد كوناتي – عمار الجمل – أحمد بن وناس – محمد مثناني– زياد بوغطاس – ياسين الشيخاوي – ماهر حناشي – مالك بعيو – أنيس سالتو – وجدي كشريدة
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