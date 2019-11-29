تنسيقية الأحزاب تعين مصعب أمين وكريم عبد العاطي متحدثين رسميين

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تكليف كل من مصعب أمين، وكريم عبد العاطي، كمتحدثين رسميين للتنسيقية، بدلًا من هيثم الشيخ ومحمد موسى، والذي تم تعيين الأول نائبًا لمحافظة المنوفية وهيثم الشيخ نائبًا لمحافظة الدقهلية، ضمن حركة المحافظين الأخيرة.



وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتهنئة لأعضائها الخمسة الذين تم تعيينهم كنواب للمحافظين، وقالت التنسيقية في بيان لها: "تفتخر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بحيازتها على ثقة القيادة السياسية، واختيار مجموعة من أعضائها لأداء اليمين اليوم أمام السيد رئيس الجمهورية؛ نوابا لمحافظي المنوفية والجيزة وبني سويف وقنا والدقهلية.



وثمنت التنسيقية هذه الخطوة الجديدة في توسيع قاعدة المشاركة الشبابية والسياسية في بناء الدولة، والتي تؤكد مزيدا من الحرص الجاد والمستمر على إتاحة الفرصة أمام الشباب واستثمار قدراتهم.



وتقدمت التنسيقية بخالص التهنئة لكل من محمد موسى - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - على تعيينه نائبا لمحافظ المنوفية وإبراهيم الشهابي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - على تعيينه نائبا لمحافظ الجيزة وبلال حبش - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - على تعيينه نائبا لمحافظ بني سويفو حازم عمر - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - على تعيينه نائبا لمحافظ قنا وهيثم الشيخ - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - على تعيينه نائبا لمحافظ الدقهلية.