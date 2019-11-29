الأهلي والنجم الساحلي.. خروج معلول للإصابة وتقدم تونسي بعد مرور 70 دقيقة

واصل فريق النجم الساحلي تقدمه على النادي الأهلي عقب مرور 70 دقيقة من عمر مباراتهما التي تقام بالوقت الحالي باستاد رادس في أولى جولات دور مجموعات دوري أبطال افريقيا.



افتتح النجم الساحلي التسجيل بهدف بالدقيقة 50 بأقدام ياسين الشيخاوي عقب خطأ من جانب رامي ربيعة.



واحتسب الحكم خطأ على أحمد فتحي بالدقيقة 54 وذلك عقب عرقلة للاعب وسط ملعب النجم الساحلي.



وقرر رينيه فايلر دخول وليد ازارو بدلًا من حسين الشحات في الدقيقة 60.



وتعرض علي معلول للإصابة بالدقيقة 66، وتدخل الجهاز الطبي لمعالجته، ولكن غير قادر على مواصلة المباراة، وطالب الخروج من الملعب، ليدخل بدلًا منه اليو ديانج.



وكاد النادي الأهلي ان يسجل هدف التعادل عقب عرضية من جانب محمد هاني وتسديدة بالرأس من جونيور اجايي بالدقيقة 69.





ويأتي تشكيل النادي الأهلي:

حراسة المرمى:محمد الشناوي.



خط الدفاع:أحمد فتحي وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول.



خط الوسط: محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي.



خط الهجوم: جونيور أجايي.



وجاء تشكيل النجم الساحلي على النحو التالي:



أشرف كرير – محمد كوناتي – عمار الجمل – أحمد بن وناس – محمد مثناني– زياد بوغطاس – ياسين الشيخاوي – ماهر حناشي – مالك بعيو – أنيس سالتو – وجدي كشريدة



تغافل حكم مواجهة النادي الأهلي ومنافسه النجم الساحلي عن احتساب ركلة جزاء صحيحة على الفريق التونسي.



ويحل النادي الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي الآن الملعب الأولمبي برادس في الجولة الأولى بدوري أبطال إفريقيا.

