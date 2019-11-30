صناديق الاستثمار تستحوذ على 24.1% من اكتتاب طرح أرامكو

استحوذت صناديق الاستثمار "عامة، خاصة، مدارة"، على نسبة 24.1% من إجمالي الاكتتاب الأولي لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو".



وحسب بيان المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين «سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية»، اليوم الجمعة، بلغت حصيلة الاكتتاب في الـ12 يوما الأولى للطرح العام لأرامكو على صعيد الأفراد والمؤسسات نحو 166.275 مليار ريال «44.35 مليار دولار».



وتبلغ حصة صناديق الاستثمار حتى الآن نحو 28.64 مليار ريال «7.64 مليار دولار»، وفق حسابات «صناديق».



وذكر البيان أن حصيلة اكتتاب المؤسسات -الذي بدأ يوم 17 نوفمبر الحالي ويستمر حتى الساعة الخامسة يوم الأربعاء 4 ديسمبر المقبل- سجلت 118.863 مليار ريال «31.7 مليار دولار».



وإلى جانب صناديق الاستثمار، استحوذت الشركات السعودية «تشمل الشركات المدرجة، الشركات الخاصة، شركات التأمين والأشخاص المرخص لهم» على نسبة 54% من اكتتاب المؤسسات حتى الآن.



فيما بلغت حصة المؤسسات الحكومية السعودية نحو 11.1%، والمستثمرون غير السعوديين «تشمل المستثمرين الخليجيين، المستثمرين الأجانب المؤهلين، المستثمرين غير المقيمين من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة» نحو 10.5%، وأخيرا المستثمرون الآخرون 0.3%، حسب البيان.



وعلى صعيد اكتتاب الأفراد، أشار البيان إلى أن القيمة الاجمالية لاكتتابات الأفراد، والتي انتهت فترة اكتتاب شريحتهم يوم الخميس بلغت 47.411 مليار ريال «12.64 مليار دولار».

وبلغ عدد الأفراد المكتتبين بالطرح نحو بعدد 4.9 مليون مكتتب، بعدد أسهم 1.481 مليار سهم، بنسبة تغطية 148%.



ومن جانبها، قالت رانيا نشار نائب رئيس مجلس إدارة سامبا كابيتال، إن الإقبال الواسع من قبل شريحة الأفراد والذي رافق عملية الاكتتاب منذ اليوم الأول وحتى ساعاتها الأخيرة، يبعث على الاعتزاز، ويعد مؤشرًا على نجاح الاكتتاب وعلامة ثقة تضيف الكثير الى سمعة ومكانة أرامكو السعودية بأبعادها العالمية وحضورها المتصدّر لقطاع صناعة النفط والطاقة في الأسواق العالمية.



وتابعت رانيا نشار: «الاكتتاب يؤكد على صواب وعمق القرار الاستراتيجي الذي يقف وراء هذه اللحظة التاريخية ليس في مسيرة الشركة فحسب بل وفي مسيرة اقتصادنا الوطني عموما»ً.



فيما ترى سارة السحيمي، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال، أن «النجاح الذي شهده اكتتاب الأفراد يسري وبشكل موازٍ على شريحة المؤسسات التي نرى فيها مستويات مشاركة قوية في عملية بناء سجل الأوامر من فئات مشاركة متنوعة من المستثمرين، يؤكد ريادة أرامكو السعودية عالميا في قطاع الطاقة وصادراتها كأكثر شركة ربحية في العالم».



وقالت السحيمي، «كلنا ثقة بأن يحافظ هذا المستوى من الطلبات على وتيرته خلال الفترة المتبقية من اكتتاب المؤسسات، كما تدل مستويات الإقبال الممتازة حتى الآن على عمق ومتانة سوق رأس المال السعودي وتنوع قاعدة المستثمرين المحليين».