اخبار الحوادث.. سيدة تترك طفلين توءم في حضانة بالجيزة.. إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص ونقل بالوادي الجديد

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها ..
اخبار الحوادث
تعميم نشرة بصورهما لكشف اللغز | سيدة تترك طفلين توءم في حضانة بأوسيم.. صور
تركت سيدة طفلين توءم داخل حضانة بمنطقة بشتيل بأوسيم ولم تعد لأخذهما، وتكثف الاجهزة الامنية بالجيزة لكشف ملابسات الواقعة وهوية الطفلين والسيدة التي تركتهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طعنة في الرقبة | تشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة في شقتها بالاسمرات
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل شقتها بمنطقة الاسمرات، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرحمة يارب | سيدة تترك طفلين توءم في حضانة بالجيزة | صور
تركت سيدة طفلين توءم داخل حضانة بمنطقة بشتيل بأوسيم ولم تعد لأخذهما وتكثف الاجهزة الامنية بالجيزة لكشف ملابسات الواقعة وهوية الطفلين والسيدة التي تركتهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد تداول الفيديو على فيسبوك | كشف واقعة التعدى على مواطن بالعجوزة
على خلفية ما تم تداوله من مقطعي فيديو، تضمن الأول تضرر أحد الأشخاص من أحد المطاعم الكائن بشارع جامعة الدول العربية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة لتقديم فاتورة باهظة القيمة له نظير مشروبات و أطعمة تناولها بالمكان، وادعى حدوث إصابته بإصبع يده، وأنه سوف يتوجه للمستشفى، ويناشد قيادات الداخلية بالتدخل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتقاما من والديها .. فتاة تهرب من منزلها بالجيزة بعد كتابة عبارات تهديد على مرآة غرفة النوم
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اختفاء فتاة من منزلها بالهرم وعثور والدها على عبارات تهديدية على مرآة غرفة النوم، حيث تبين أنها اختلقت الواقعة لسوء معاملة والديها لها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انهيار منزل 4 طوابق بالمطرية والعناية الالهية تنقذ السكان
انهار عقار مكون من 4 طوابق و دور أرضى خال من السكان دون وقوع إصابات بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص ونقل بالوادي الجديد
أصيب 11 شخصا، في حادث تصادم سيارتين "ميكروباص وربع نقل" بمدخل مدينة باريس، في محافظة الوادي الجديد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
اخبار الحوادث
تعميم نشرة بصورهما لكشف اللغز | سيدة تترك طفلين توءم في حضانة بأوسيم.. صور
تركت سيدة طفلين توءم داخل حضانة بمنطقة بشتيل بأوسيم ولم تعد لأخذهما، وتكثف الاجهزة الامنية بالجيزة لكشف ملابسات الواقعة وهوية الطفلين والسيدة التي تركتهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
طعنة في الرقبة | تشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة في شقتها بالاسمرات
أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بتشريح جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل شقتها بمنطقة الاسمرات، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن اسباب الوفاة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
الرحمة يارب | سيدة تترك طفلين توءم في حضانة بالجيزة | صور
تركت سيدة طفلين توءم داخل حضانة بمنطقة بشتيل بأوسيم ولم تعد لأخذهما وتكثف الاجهزة الامنية بالجيزة لكشف ملابسات الواقعة وهوية الطفلين والسيدة التي تركتهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بعد تداول الفيديو على فيسبوك | كشف واقعة التعدى على مواطن بالعجوزة
على خلفية ما تم تداوله من مقطعي فيديو، تضمن الأول تضرر أحد الأشخاص من أحد المطاعم الكائن بشارع جامعة الدول العربية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة لتقديم فاتورة باهظة القيمة له نظير مشروبات و أطعمة تناولها بالمكان، وادعى حدوث إصابته بإصبع يده، وأنه سوف يتوجه للمستشفى، ويناشد قيادات الداخلية بالتدخل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انتقاما من والديها .. فتاة تهرب من منزلها بالجيزة بعد كتابة عبارات تهديد على مرآة غرفة النوم
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اختفاء فتاة من منزلها بالهرم وعثور والدها على عبارات تهديدية على مرآة غرفة النوم، حيث تبين أنها اختلقت الواقعة لسوء معاملة والديها لها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
انهيار منزل 4 طوابق بالمطرية والعناية الالهية تنقذ السكان
انهار عقار مكون من 4 طوابق و دور أرضى خال من السكان دون وقوع إصابات بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في تصادم ميكروباص ونقل بالوادي الجديد
أصيب 11 شخصا، في حادث تصادم سيارتين "ميكروباص وربع نقل" بمدخل مدينة باريس، في محافظة الوادي الجديد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.