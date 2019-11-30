احمد جمال لمحمد فؤاد: سلامتك يا فؤش

نشر الفنان احمد جمال صورة جديدة له عبر حشابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر .



وظهر أحمد جمال بالصورة بصحبة الفنان محمد فؤاد بعد واقعة مرضه .



علق أحمد جمال على الصورة قائلا : سلامتك يا فؤش



وكان النجم محمد فؤاد، خضع إلى بعض الفحوصات الطبية بمجرد وصوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، إثر تعرضه لوعكة صحية أصابته عصر اليوم الجمعة 29 نوفمبر.



وأجرى محمد فؤاد رسما للقلب داخل المستشفى للإطمئنان على حالته وبدأ تلقي العلاج، وبدا «فؤاد» واعيًا ويتحدث مع الأطباء، في الصور التي نشرها أهله وأقاربه على السوشيال ميديا