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حوادث

مصرع طبيب وإصابة 5 آخرين في حادثى تصادم وانقلاب بالبحيرة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 05:58 ص
مصرع طبيب
مصرع طبيب
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جمالات الدمنهوري
لقي شخص مصرعه كما أصيب 5 آخرون بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة الجسم، إثر وقوع حادثي تصادم على الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزى وجراحات اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغان الأول من مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الكيلو 35 اتجاه العلمين، بنطاق المركز ، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين مصرع " محمود سعد الدين ابراهيم" 61 سنة ومقيم محافظة القاهرة، وإصابة " محسن سعد الدين إبراهيم" 52 سنة ومقيم بالقاهرة ويعمل طبيب قلب بمستشفي عين شمس، باشتباه كسر بالذراع الأيمن.

وكان البلاغ الثانى عن وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق " القاهرة - اسكندرية " الصحراوى الكيلو 100 اتجاه القاهرة، وأسفر عن إصابة كل من :" عادل عياد عادل" 13 سنة ،" عياد عادل مجدى" 40 سنة،" شنوده عياد عادل" 9 سنوات، " نورا صبحى صالح " 30 سنة وجميعهم من عائلة واحدة ومصابين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى وادى النطرون المركزى وجراحات اليوم وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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