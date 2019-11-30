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رياضة

موعد مباراة مازيمبي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
الزمالك
الزمالك
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إسراء أشرف
يحل فريق الزمالك ضيفًا، على نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم، السبت، في مستهل مشواره بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة مازيمبي ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة:

وتنطلق صافرة اللقاء بين مازيمبي والزمالك في تمام الثالثة عصرًا، بتوقيت القاهرة، على ملعب الفريق الكونغولي، وتنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 1"، بتعليق علي محمد علي.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى، والتي تضم مازيمبي، وزيسكو يونايتد، وأول أغسطس.

وكان الزمالك تأهل إلى دور المجموعات، بعدما أطاح بجينيراسيون فوت بطل السنغال، بينما صعد مازيمبي بعد تغلبه على فوسا جينيور المدغشقري.
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