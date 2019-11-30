حالة وراثية نادرة.. تعرف على أسباب وأعراض مرض الشيخوخة المبكرة

يعد مرض البروجيريا ويطلق عليه "الشيخوخة المبكرة"، حالة وراثية نادرة تؤدى إلى التقدم فى العمر، ليصبح الأطفال أكبر سنًا بدءا من عمر عامين، ويبدأ الطفل يكبر فى السن بشكل كبير.



ونشر موقع "medical news today" أهم أسباب وأعراض مرض البروجيريا (الشيخوخة المبكرة) وهى:



الأسباب:

- تحدث طفرة لدى الأطفال فى جين "البروجرين" وهو الجين المسئول عن ربط بروتين النواة.

- عندما يحدث خللًا فى هذه الخلايا يكون الطفل أكثر عرضة للموت مبكرًا.

- يحدث بسبب تغير وراثى نادر يحمله أحد الوالدين على الرغم من عدم إصابته بالمرض.



الأعراض:

يمكن أن يحدث هذا التطور السريع فى السن بداية من الـ 10 أشهر والـ 24 شهرًا الأولى للطفل، ويبدأ ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة بشكل كبير وهى:

- نمو محدود وقصر القامة.

- نقص الدهون في الجسم والعضلات.

- تساقط الشعر، بما في ذلك الرموش والحواجب.

- العلامات المبكرة لشيخوخة الجلد، بما في ذلك الجلد الرقيق.

- تصلب في المفاصل.

- ظهور الأوردة والشرايين بشكل مرئى.

- السكتة الدماغية.

- التجاعيد، وتقلص الوجه.

- كبر الرأس مقارنة مع الجسم.

- عظم الفك الصغير.

- نمو الأسنان ببطء، وشكل غير طبيعي.

- صوت عالي النبرة.

- بطء فى الحركة.

- تصلب الشرايين المعمم، مما يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والقلب.

- الأنسجة الضامة في الجلد تميل إلى أن تصبح صلبة ومتصلبة.



قد تظهر الاختبارات أيضًا علامات على مقاومة الأنسولين، ولكن يجب أن تكون مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية طبيعية.



مرض البروجيريا لا يؤثر على نمو دماغ الطفل أو ذكائه، ولا يعني ارتفاع خطر العدوى، ولا يؤثر ذلك على المهارات الحركية، لذلك يمكن للأطفال المصابين بالحالة الجلوس والوقوف والمشي مثل أي طفل آخر.