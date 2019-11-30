ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حالة وراثية نادرة.. تعرف على أسباب وأعراض مرض الشيخوخة المبكرة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:35 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
يعد مرض البروجيريا ويطلق عليه "الشيخوخة المبكرة"، حالة وراثية نادرة تؤدى إلى التقدم فى العمر، ليصبح الأطفال أكبر سنًا بدءا من عمر عامين، ويبدأ الطفل يكبر فى السن بشكل كبير.

ونشر موقع "medical news today" أهم أسباب وأعراض مرض البروجيريا (الشيخوخة المبكرة) وهى:

الأسباب:
- تحدث طفرة لدى الأطفال فى جين "البروجرين" وهو الجين المسئول عن ربط بروتين النواة.
- عندما يحدث خللًا فى هذه الخلايا يكون الطفل أكثر عرضة للموت مبكرًا.
- يحدث بسبب تغير وراثى نادر يحمله أحد الوالدين على الرغم من عدم إصابته بالمرض.

الأعراض:
يمكن أن يحدث هذا التطور السريع فى السن بداية من الـ 10 أشهر والـ 24 شهرًا الأولى للطفل، ويبدأ ظهور أعراض الشيخوخة المبكرة بشكل كبير وهى:
- نمو محدود وقصر القامة.
- نقص الدهون في الجسم والعضلات.
- تساقط الشعر، بما في ذلك الرموش والحواجب.
- العلامات المبكرة لشيخوخة الجلد، بما في ذلك الجلد الرقيق.
- تصلب في المفاصل.
- ظهور الأوردة والشرايين بشكل مرئى.
- السكتة الدماغية.
- التجاعيد، وتقلص الوجه.
- كبر الرأس مقارنة مع الجسم.
- عظم الفك الصغير.
- نمو الأسنان ببطء، وشكل غير طبيعي.
- صوت عالي النبرة.
- بطء فى الحركة.
- تصلب الشرايين المعمم، مما يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والقلب.
- الأنسجة الضامة في الجلد تميل إلى أن تصبح صلبة ومتصلبة.

قد تظهر الاختبارات أيضًا علامات على مقاومة الأنسولين، ولكن يجب أن تكون مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية طبيعية.

مرض البروجيريا لا يؤثر على نمو دماغ الطفل أو ذكائه، ولا يعني ارتفاع خطر العدوى، ولا يؤثر ذلك على المهارات الحركية، لذلك يمكن للأطفال المصابين بالحالة الجلوس والوقوف والمشي مثل أي طفل آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يطرح روشتة لعلاج وأعرض تصلب الشرايين وطرق الوقاية

بعد إصابة رامي جمال.. معلومات مهمة عن مرض البهاق

بعد إصابة الطفل إياد به واستجابة وزيرة الصحة لعلاجه على نفقة الدولة.. استشاري يوضح أسباب وأعراض الإصابة بـ مرض العظم الزجاجي.. ونقص الكولاجين عامل خطير يزيد من حدوثه.. وهكذا يمكن السيطرة عليه

فى يومه العالمى.. أسباب وأعراض مرض السكرى بأنواعه

في اليوم العالمي للولادة المبكرة.. 6 أسباب أخطرها السكري.. 5 أعراض في الأسبوع الـ20.. وضيق التنفس ومشاكل القلب أبرز مضاعفاتها على الجنين

احذر..أسباب وأعراض آلام المفاصل عند الأطفال

ترشيحاتنا

بعد وصف النساء بـ العوانس | اخرسي يا شيرين يشعل تويتر السعودية

اقتصادية النواب: انخفاض أسعار المحروقات لهذا السبب

مصطفى يونس: النجم الساحلي كان مرعوبا من الأهلي والحكم أفسد اللقاء .. فيديو

تضاعف عجز الميزان التجاري التركي 4 مرات خلال عام

الأختان هنا وحلا شيحة بفساتين مختلفة على الريد كاربت.. من الأجمل؟

رامي مالك حديث العالم بمشهد مؤثر في مسلسل Mr. Robot ضمن الأفضل لهذا الأسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة والأناقة والغرابة.. 20 إطلالة أثارت الجدل في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

رامي مالك حديث العالم بمشهد مؤثر في مسلسل Mr. Robot ضمن الأفضل لهذا الأسبوع

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان القاهرة السينمائى