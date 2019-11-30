السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 30 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، السبت 30-11-2019، العديد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الدوريات الأوروبية، ودور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى "خليجي 24".



ويستعرض "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت 30-11-2019، في التقرير التالي:



مواعيد مباريات الدوري المصري



الاتحاد السكندري X الإسماعيلي



يحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري، في تمام السابعة والنصف مساءً، على استاد حرس الحدود "مكس"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز، وتُنقل المباراة عبر قناتي "تايم سبورتس" و"أون سبورتس".



مواعيد مباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24"



الكويت X عمان



يلتقي المنتخب الكويتي مع نظيره العماني، في تمام الرابعة والنصف مساءً، على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، وتُنقل المباراة عبر قنوات: (بي إن سبورتس، والكأس 1، والكأس 2، وعمان الرياضية، والكويت الرياضية).



البحرين X السعودية



يواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني، في تمام السابعة مساءً، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، وتُنقل المباراة عبر قنوات: (بي إن سبورتس، والكأس 1، والكأس 2، والكويت الرياضية).



مواعيد مباريات دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا



مازيمبي X الزمالك



يحل الزمالك ضيفًا على نظيره مازيمبي الكونغولي، في تمام الثالثة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 1".



اتحاد الجزائر X الوداد - أول أغسطس X زيسكو يونايتد



يستضيف فريق اتحاد الجزائر الجزائري نظيره الوداد المغربي في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، وتُنقل المباراة عبر "بي إن سبورتس 1"، وفي التوقيت ذاته يحل زيسكو يونايتد الزامبي ضيفًا على نظيره أول أغسطس الأنجولي وينُقل اللقاء عبر "بي ن سبورتس 9".



الرجاء X الترجي - ماميلودي صن داونز X بترو أتلتيكو



يحل فريق الترجي التونسي ضيفًا على نظيره الرجاء المغربي في تمام التاسعة مساءً، وفي التوقيت ذاته يستقبل صن داونز الجنوب إفريقي، نظيره بتترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأبطال، وسيتم نقل المباراتين عبر قناتي "بي إن سبورتس 1 وبي إن سبورتس 9".



أبرز مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"



نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي



يخوض مانشستر سيتي مهمة سهلة عندما يحل ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، في تمام الثانية والنصف ظهرًا، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 2".



ليفربول X برايتون



يستقبل ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، نظيره برايتون، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 7".



تشيلسي X وست هام يونايتد



يستضيف تشيلسي نظيره وست هام يونايتد، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 8".



توتنهام هوتسبير X بورنموث



يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره وست بورنموث، في تمام الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 2".



أبرز مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ديبورتيفو ألافيس X ريال مدريد



يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على نظيره ألافيس، في تمام الثانية ظهرًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 3".



فالنسيا X فيا ريال



يستضيف فالنسيا نظيره فيا ريال، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ميستايا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، وتُنقل المباراة عبر شاشة "بي إن سبورتس 3".



أبرز مواعيد مباريات الدوري الألماني



تشهد انطلاقة الجولة الثالثة عشر من بطولة البوندسليجا، مواجهة بوروسيا ورتموند مع نظيره هيرتا برلين في تمام الرابعة والنصف مساءً، قبل أن يستقبل بايرن ميونخ نظيره باير ليفركوزن في تمام السابعة والنصف مساءً، وتُنقل المباراتين عبر شاشة "بي إن سبورتس 5".