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رياضة

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة ادجوبى البنينى وموتيما بيمبى الكونغولى

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين
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منتصر الرفاعى
أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقى كاف إدارة مباراة ادجوبى بطل بنين مع نظيره موتيما بيمبى بطل الكونغو فى الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية للدولى المصرى إبراهيم نور الدين، والمقرر لها الأحد 8 ديسمبر فى بنين.

ويتكون طاقم تحكيم المباراة من إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه أحمد توفيق مساعد أول وهانى عبد الفتاح مساعد ثان وأحمد الغندور حكما رابعا.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى البورسعيدى وبيراميدز فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبهم نواذيبو اف سى الموريتانى بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وأدى فريق الكرة بنادي بيراميدز مرانه الأول أمس، الجمعة، في مدينة إينوجو النيجيرية استعدادا لمواجهة رينجرز في بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأقيم المران على ملعب نامدي أزويكي بمدينة إينوجو، لمدة ساعة ونصف، تحت إشراف المدير الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، وسط حالة من التفاؤل بين اللاعبين والرغبة في تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة إلى القاهرة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره إينوجو رينجرز في الثالثة عصر الأحد ببداية مشوار الفريقين بدور المجموعات للكونفدرالية ضمن المجموعة التي تضم معهما فريقي المصري ونواذيبو بطل موريتانيا.

وشاهد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المستشار الفني للنادي المران، فيما شارك هاني سعيد المدير الرياضي، بتدريبات الإحماء، لتحفيز اللاعبين قبل لقاء بطل نيجيريا.
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