بدأها بمركز الكبد.. محافظ كفر الشيخ يفاجئ مسئولي المستشفى ومحطة المياه.. صور

واصل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الجديد، اليوم، جولاته الميدانية المفاجئة للتعرف على مستوى الخدمات المقدمة بجميع المرافق ومدى رضا المواطنين عليها، والعمل على جودتها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين الدستورية.



وشملت جولة محافظ كفر الشيخ، والتي اكتفى خلالها، باصطحاب الحارس الشخصي له، دون وجود مسئولي الإعلام، أو العلاقات العامة، تفقد مركز أبحاث الكبد والقلب بمدينة كفر الشيخ، بهدف التعرف على جميع الأقسام والتخصصات الطبية الموجودة داخل المركز والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



وتفقد المحافظ الجديد، محطة مياه كفر الشيخ الرئيسية 2 بمدينة كفر الشيخ، واستمع إلى المهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف والصحي حول مكونات المحطة وطاقتها الإنتاجية من مياه الشرب وأهم التطويرات ورفع الكفاءة التي حدثت بالمحطة من أجل تحسين جودة المياه.



وتفقد المحافظ – أيضًا - مجمع مواقف كفر الشيخ وأشرف على الحملة المكبرة للإشغالات، مختتمًا جولته المفاجئة بتفقد مجمع مدارس هدى شعراوي؛ للوقوف على مدى الانضباط التعليمي، وقام بتوجيه عدد من الأسئلة للطلاب والاستفسار منهم عن الدراسة، واختبر عددًا من طلاب المرحلة الابتدائية في القراءة.



وقال محافظ كفر الشيخ، لـ"صدى البلد"، إنه خلال الفترة المقبلة سوف يتفقد خلال جولات مفاجئة المستشفيات والمدارس والمخابز ومستودعات الغاز للوقوف على جميع المشاكل والعمل على حلها، "مضيفًا: شغلي في الشارع من 8 الصبح وبدخل المكتب الساعة 2 ".