حكم تأخير توزيع الميراث | تعرف على رأي العلماء

تأخير توزيع الميراث آفة كبيرة يعاني منها المجتمع في الفترة الأخيرة، قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق إن الأصل في الميراث أن يوزع بعد وفاة الشخص بأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة لا بأس ولكن لا يجوز شرعا أن تطول المدة، لأن الأمور كلما طالت زادت حدة المشاكل بين الورثة بالإضافة الى الخوف من عدم وفاة الورثة الأصليين فندخل في مشاكل أكثر.





وأضاف في فتوى مسجلة له فقد يكون أحد الورثة محتاج لهذا الإرث في قضاء حاجة ملحة، لافتا الى ان التأخير ليس من الشرع في شيء.





وتابع عبد الجليل إذا اتفق الورثة على توزيع الإرث بعد وفاة الأم يجوز ولكن يجب ان يعرف كل شخص نصيبه من الميراث وبعد انقضاء أجل الأم توزع كما كان متفق .





حكم التعنت في توزيع الميراث