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رياضة

بعد خروجه بديلًا.. تعرف على تقييم محمد صلاح في مواجهة برايتون

السبت 30/نوفمبر/2019 - 07:56 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو ابوبكر
حصل النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على تقييم متوسط في المباراة التي جمعت بين الريدز وبرايتون ضمن الجولة 14 من بريمرليج.

وظهر محمد صلاح بأداء ضعيف خلال مشاركته في المباراة التي جمعت ليفربول وبرايتون، وخرج في الدقيقة 68 من عمر المباراة وعلى وجهه ملامح عدم الرضا بالتبديل والأداء الذي قدمه.

ليفربول فاز على برايتون بثنائية مقابل هدف، عن طريق فيرجيل فان دايك. "طالع تقرير المباراة".

محمد صلاح شارك بعد غياب عن لقاء كريستال بالاس الماضي، لكن لم يظهر بالمستوى المنتظر منه، حيث ظهر بأنه لم يتعاف تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن الريدز في مواجهة النسور.

ومنح موقع "ووسكورد" العالمي، لـ محمد صلاح تقييم 6.6، أقل من 6 لاعبين في الريدز، مما يجعل تقييمه متوسطاً بالنسبة لأداء لاعبي ليفربول في هذه المباراة.
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