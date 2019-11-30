الوداد يخطف نقطة ثمينة من اتحاد الجزائر وسط جمهوره بدوري أبطال أفريقيا ..فيديو



اتحاد الجزائر 1

الوداد المغربي 1

صن داونز 0

بيترو أتلتيكو 0



انتهت أحداث المباراة بين فريقي اتحاد الجزائر والوداد المغربي بالتعادل بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب مصطفي تشاكر فى الجولة الاولي، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.وجاء هدف اتحاد الجزائر فى الدقيقة الخامسة عن طريق عبدالكريم زواري من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء فتسكن الشباك علي الفور.وأدرك الوداد المغربي هدف التعادل فى الدقيقة 89 عن طريق بديع أووك من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاءوتعد هذه المباراة الاولي فى افتتاح المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا وستقام بعد قليل مباراة صن داونز و بيترو أتلتيكو فى تمام الساعة التاسعة مساء.