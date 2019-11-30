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توك شو

خبير إقتصادى: 500 مليار جنيه حجم التهرب الضريبي سنويا .. فيديو

السبت 30/نوفمبر/2019 - 09:15 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال هانى توفيق خبير اقتصادي، أن حجم المتأخرات الضريبية فى الدولة تقدر بأكثر من 130 مليار جنيه، وهذه من الأموال المعطلة عليها.

وأضاف هانى توفيق خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مانشيت"للاعلامية رانيا هاشم المذاع على قناة "أون إى"، أن الوصول إلى التصالح بشأن تلك المتأخرات مع خصم نسبة من الغرامة فى صالح الدولة والممول أيضا.

وتابع الخبير الاقتصادى، أن المشكلة الحقيقة لم تكن فى حجم تلك المتأخرات بل فى التهرب الضريبى بصفة عامة فى مصر والذى يقدر بأكثر من 400 مليار جنية سنويا نتيجة عدم تطبيق الشمول المالى والتهرب الضريبي.

وأوضح هانى توفيق، أن الناتج المحلي للدولة المصرية 6 تريليون جنية، مشيرا إلى أن هناك 500 مليار جنيه تهرب ضريبي متأخرات ضريبية أى ما يعادل 25% من الناتج المحلى لمصر نتيجة وجود اقتصاد غير رسمي.

وأكد الخبير، أن التهرب الضريبي بين القطاع الرسمى والغير رسمى لا يقل عن 500 مليار جنيه سنويا وهذه هى المشكلة.








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