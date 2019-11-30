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حوادث

صرخات الألم أنقذت حياته | شاب يحاول الانتحار لخلافات أسرية في شربين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:41 م
صورة أرشيفية - شاب
صورة أرشيفية - شاب يحاول الانتحار
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همت الحسينى
أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على الانتحار بتناول قرص سام ودخل في حالة إعياء شديدة بقرية العيادية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية لمروره بازمه نفسيه.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين بوصول شاب يدعى "سيد الشحات ابراهيم"، 30 عاما في حالة إعياء شديدة إدعاء تسمم.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أنه تنول قرصا ساما يستخدم فى حفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة وخلافات أسرية مما ادى الى رغبته في التخلص من حياته حتى كشفت أسرته محاولة انتحاره وهو يصرخ من الألم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وتقرر إيداعه في العناية بالقلب داخل المستشفى لسوء حالته الصحية.
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