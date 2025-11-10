قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
74 حالة.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحي غرب كفر الشيخ | صور

محمود زيدان

قاد المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات بحي غرب المدينة، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع وتنظيم الحركة التجارية.

شارك في الحملة محمد الماوي، مدير المتابعة بديوان عام المحافظة، وإبراهيم خليفة، رئيس حي غرب، في وجود رجال شرطة المرافق.

أسفرت الحملة عن رفع 74 حالة إشغال متنوعة، شملت عددًا من البائعين المتواجدين بالشوارع، وأصحاب «الستاندات» المخالفة لبيع الملابس خارج المحلات التجارية، بالإضافة إلى حالات من بينها فرن عيش ومحال أدوات منزلية.

وأكد المهندس أحمد عيسى أن هذا السلوك غير مقبول، مشيرًا إلى أن الشارع هو حق لكل مواطن، وأنه جرى التنبيه على المخالفين أكثر من مرة بعدم الاعتداء على حق المواطنين في استخدام الشارع.

وأضاف أنه سيتم المتابعة اليومية على الشارع وفقًا لتعليمات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لضمان الحفاظ على النظام والانضباط بالشوارع.

