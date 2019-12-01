الكنيسة في أسبوع .. نشاط حافل لقداسة البابا تواضروس الثاني بالتزامن مع بدء صوم الميلاد لمدة 43 يوما والكنائس تحتفل بذكري استشهاد القديس مارمينا والإسكندرية تودع تاسوني إنجيل

الكنائس المصرية تهنئ المحافظين الجدد ونوابهم بثقة القيادة السياسية

البابا تواضروس يدشن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل

المركز الثقافي القبطي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة بوابة مصر للعالم في مجال توثيق التراث

البابا تواضروس يستقبل السفير المصري بأستراليا بالمقر البابوي بالعباسية

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الأسبوع الماضى العديد من الفاعليات والأحداث والأنشطة الخاصة بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالتزامن مع بداسة عامه الثامن من تجليسه على كرسي مارمرقس الرسولي، كما قدمت كافة الكنائس "الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية" التهنئة للمحافظين الجدد والذين نالوا تجديد ثقة القيادة السياسية إلى جانب إعلان دعمهم لنواب المحافظين الجديد في تجربة تم وصفها بأنها خطوة هامة على طريق منح الشباب الفرصة للعمل والإبداع والمشاركة الجادة في بناء المستقبل.وشهد الأسبوع الماضى أيضا احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد استشهاد القديس مارمينا العجائبي، إلى جانب إعلان رحيل تاسوني أنجيل زوجة واحد من أشهر الكهنة في تاريخ الكنيسة وهو القمص بيشوي كامل أحد الخدام البارزين في محافظة الإسكندرية والذى ساهم في تأسيس العديد من الكنائس والمشروعات الخيرية التى تخدم جميع المواطنين.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد يوم الثلاثاء الماضي، والذى يستمر لمدة 43 يوما، ينتهي بعيد الميلاد المجيد في السابع من يناير القادم، حيث يمتنع الأقباط لفترة من الزمن خلال اليوم عن تناول اي أطعمة أو مشروبات، وبعدها يتناولون أطعمة خالية من أي مشتقات حيوانية.ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل يوم السبت الماضي، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة والآباء الكهنة وشعب المنطقة.ومساء اليوم نفسه، شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حفل تخريج ثلاث دفعات من المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية من عام ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٩، وسلمهم شهادات التخرج للخريجين، البالغ عددهم ٣٧٥ خريجا من بينهم ١٦٩ كاهنًا إلى جانب ٢٠٦ من قيادات الخدمة وأعضاء مجالس الكنائس بسبع ايبارشيات، بينما شارك يوم الثلاثاء الماضي في احتفالية معهد الدراسات القبطية بخريجيه وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وشهدت الكنيسة المرقسية الكبرى بكلوت بك لقاء العائلة الأرثوذكسية الشرقية يوم السبت الماضي، حيث تمت مناقشة موضوع "الألحان الترانيم بين الكنائس المختلفة"، بحضور نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والمطران أشود "ممثل الكنيسة الأرمينية".وبعث قداسة البابا تواضروس الثاني يوم الاثنين الماضى برسالة تعزية في رحيل تاسونى أنجيل زوجة القمص بيشوى كامل والتى رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز ٨٩ عاما، وقال في برقية العزاء، "خالص تعزياتي القلبية في رحيل هذه الأخت المباركة والتي قدمت لنا صورة نقية في السيرة الروحية والحياة المعاشة في الكنيسة".كذلك وقع نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأورثوذكسي يوم الثلاثاء الماضي اتفاقية تعاون مع الدكتورة ميناس إبراهيم المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بوابة مصر للعالم، بغرض التعاون فى مجالات التوثيق للتراث المصري والقبطي باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا.واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني الأربعاء الماضي بالمقر البابوي بالقاهرة، السفير محمود زايد سفير مصر الجديد في كانبرا بأستراليا، وبعدها استقبل قداسته يوركا سيندبيرج المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي والحوار بين الثقافات والأديان، وبرفقتها السفير السويدي بالقاهرة يان تيسليف.