اخبار الحوادث | براءة رانيا يوسف ووفاء عامر وبسمة وهبة من سب وقذف خالد يوسف.. حقيقة القبض على حمو بيكا

نشر قسم الحوادث بـ"صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من اخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها.









العثور على موظفة بميناء دمياط مقتولة داخل مسكنها

تلقى قسم شرطة دمياط الجديدة بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة لسيدة مقتولة داخل مسكنها بعمارات مبارك الستين بمدينة دمياط الجديدة.

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حقيقة القبض على حمو بيكا في أسيوط

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط حقيقة القبض على مغني المهرجانات حمو بيكا أثناء وصوله للمحافظة لإحياء حفل.

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صرخات الألم أنقذت حياته | شاب يحاول الانتحار لخلافات أسرية في شربين

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره على الانتحار بتناول قرص سام ودخل في حالة إعياء شديدة بقرية العيادية التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية لمروره بأزمة نفسية .

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آثار دماء فى فمها.. إيداع صيدلانية مستشفى الامراض النفسية لقتلها طفلتها

ضبطت الاجهزة الامنية سيدة صيدلانية لقيامها باعطاء ابنتها عقاقير مخدرة ادت الى وفاتها وبعد الفحص الطبى تبين ان هناك اثار دماء فى فمها وفقدانا لأسنانها .

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بسبب 250 جنيهًا.. مسجل خطر يقتل زميله طعنًا بالسكين بـ المطرية

أمرت نيابة المطرية بتشريح جثة مسجل خطر قتل على يد زميله لسرقته 250 جنيهًا من حصيلة تسوله.

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665 فرعًا.. الداخلية تطلق المرحلة 10 من مبادرة كلنا واحد أول ديسمبر

اعتمدت وزارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع الظواهر الاحتكارية والحفاظ على استقرار السلع بالأسواق .

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براءة رانيا يوسف ووفاء عامر وبسمة وهبة من سب وقذف خالد يوسف

قضت محكمة جنح الدقي ببراءة الإعلامية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر والفنانة رانيا يوسف من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف .

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تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على سجل تجارى وبطاقة ضريبية

الخطوة الأساسية و الأولي لبداية أي منشأه سواء كانت فردية أو شركة نشاطها تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري، هي إخطار المأمورية المختصة بمزاولة النشاط خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة النشاط و علي المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها، حسبما قال نبيل الشاهد المحامى والخبير القانونى.

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