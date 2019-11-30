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حوادث

حقيقة القبض على حمو بيكا في أسيوط

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:54 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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إيهاب عمر
كشف مصدر أمنى بمديرية امن اسيوط حقيقة القبض على مغني المهرجانات حمو بيكا اثناء وصوله للمحافظة لإحياء حفل.

وأكد المصدر أن الحفل لم يتم إقامته ، مشيرا الى انه لم يتم القبض عليه ولكن تم ايقاف الحفل والتعامل مع المسؤول عن إقامته.

وكانت قد تقدمت نقابة المهن الموسيقية بأسيوط برئاسة الفنان ماهر العراقي ببلاغ ضد المغني حمو بيكا والصادر ضده قرار من النقابة ونقيبها الفنان هاني شاكر بمنعه من الغناء لعدم وجود ترخيص.

تلقت شرطة النجدة بلاغا من يسري عثمان المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية بأسيوط ضد احدى القاعات بشارع أمام جامعة الأزهر على ترعة الإبراهيمية وحمو بيكا لتنظيمهم حفلا للمغني الممنوع من الغناء بقرار من النقيب الفنان هاني شاكر لعدم وجود ترخيص غناء وقيامه بالتجمهر ضد النقابة.

على الفور توجه العميد محمد البحراوي رئيس قسم المصنفات وضباط مباحث قسم ثان والرائد على جلال معاون مباحث ثان لمنع بيكا من الغناء.

وقال ماهر العراقي، انه عقب معرفته بالحفل قام بإبلاغ الشرطة بوجود قرار من نقابة المهن الموسيقية بمنع حمو بيكا من الغناء خاصة بعد قيام إحدى القاعات بتنظيم حفل كبير له دون اجراء اي تصاريح وقيام القائمين على القاعة ببيع تذاكر واقامة الحفل دون موافقات الجهات المعنية، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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