مصرع عاملتين في حادث ميني باص على صحراوي الكريمات

لقيت عاملتان مصرعهما في حادث انقلاب سيارة ميني باص على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة الجيزة.



تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ميني باص على الطريق المشار اليه بدائرة مدينة أطفيح، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور بسرعة الانتقال.



وتبين انه اثناء سير السيارة على الطريق المشار اليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما ادي الي انحراف السيارة وانقلابها.



ونتج عن الحادث مصرع عاملتين واصابة باقي المتواجدين وتم إسعافهم وخروجهم.