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رياضة

شوبير: الأهلي دائمََا حظه سيئ تحكيميا مع أندية تونس

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:23 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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عمرو ابوبكر
قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الأهلي دائمََا حظه سيئ تحكيميا مع أندية تونس، النجم الساحلي في 2007 وضربتي جزاء لم يحتسبا مع طرد بركات، يد إينرامو، احتساب هدف تسلل للترجي، عدم احتساب هدف بداعى التسلل لجون أنطوي، وأخيرا حكم متواضع لمباراة الأهلي والنجم بالأمس.

وأضاف شوبير خلال تصريحاته على فضائية أون سبورت في برنامجه ملعب اون، أن لاعبي الأهلي قدموا أداء طيبا، ولكن علينا دعمهم الآن لأن المشوار أمامهم كبير ولابد من التركيز بشكل أكبر.

وتعرض الأهلي لهزيمة أمام منافسه النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يستعد لمواجهة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادمة في الجولة الثانية من دور المجموعات.
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