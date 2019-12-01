رئيس مصلحة الضرائب: الإيرادات هى العمود الفقري للموازنة العامة.. فيديو

قال رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، إن الضرائب تمثل 76% من إيرادات الموازنة العامة، لذلك فهى العمود الفقري للموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية للموازنة العامة هذا العام يستهدف بـ760 مليار جنيه.



وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، خلال حوار خاص ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنه تم تحقيق المستهدف العام من الإيرادات الضريبية بنسبة 100% فى الربع الأول من العام الجارى، مشيرًا إلى أن خطة مصلحة الضرائب خلال الفترة القادمة فى ظل التطور الهائل للتحول الرقمى هى أن تتحول إلى منظومة ضريبية إلكترونية بالكامل.



وتابع أنه خلال الفترة القادمة سيتم التعاقد على ميكنة الفاتورة الضريبية إلكترونيًا، مؤكدًا أن جميع عمليات الضرائب سيتم ميكنتها، موضحًا أن التعامل سيتم إلكترونيًا بالكامل.



وأوضح أن مصلحة الضرائب ستتعاقد خلال أيام مع الشركة المنفذة لميكنة البطاقة الضريبية وإقراراها تباعًا، وسيتم بالتالى ميكنة كافة الخدمات الضريبية بالهيئة.

