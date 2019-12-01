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أخبار البلد

باستثمارات 500 مليون جنيه... إطلاق مشروع جديد بالعاصمة الإدارية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:53 م
العاصمة الجديدة
العاصمة الجديدة
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آمنة عبدالعظيم

قال المهندس أحمد مصطفى رئيس كرمة العقارىة، إنالعاصمة الإدارية الجديدة تعد قبلة الاستثمار العقارى بمصر خلال المرحلة الحالية.

وأوضح خلال تصريحات له الأحد، أنه تم إطلاق مشروع جديد بالعاصمة على 4900 متر مربع، عبارة عن مول إدارى طبي، باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه، بهدف تلبية تطلعات العملاء في الحصول على وحدات متميزة متعددة الاستخدامات بأسعار مناسبة.

وأكد مصطفى، أنه سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال عام 2022، وذلك فى إطار التزام العاصمة الإدارية الجديدة بجداول زمنية لتطوير كافة المشروعات المنفذة داخلها.

يذكر أن المشروع يقع بحي المال والأعمال، وبالقرب من القصر الرئاسي، وحي الوزرات، ومجلس النواب، وفندق الماسة، وبجوار منطقة البنوك المركزية.
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