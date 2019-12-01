نجم الإسماعيلي يثير الجدل: شارة المنتخب الأولمبي في طوكيو من حق صلاح

علق أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلي السابق على منح محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى شارة القيادة فى مباريات أولمبياد طوكيو 2020.





وقال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه شرف للاعب رمضان صبحي أن يلعب بجوار محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية الذى ساهم فى رفع اسم مصر عاليا.





وأضاف أن رمضان صبحي ناشئ ومبدأ الأقدمية في كرة القدم لابد من احترامها، ولذلك فمن الكياسة للاعب مثل رمضان صبحي أن يتنحى عن أمر شارة القيادة تمهيدا لمنحها إلى محمد صلاح.





ولفت إلى أنه كان كابتن منتخب مصر وسط نجوم وأساطير كبار مثل مصطفى يونس واكرامى ومصطفى عبده منوها إلى ضرورة منح شارة القيادة إلى نجم منتخب مصر الوطنى وليفربول الإنجليزى محمد صلاح.





وأشار إلى أنه يتعين على رمضان صبحى الإجادة داخل الملعب وألا ينشغل بشارة القيادة وأنه ساهم فى صنع إنجاز تاريخي بحصد لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.