ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نجم الإسماعيلي يثير الجدل: شارة المنتخب الأولمبي في طوكيو من حق صلاح

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 06:43 م
محمد صلاح ورمضان
محمد صلاح ورمضان صبحى
Advertisements
يسرى غازى
علق أسامة خليل نجم النادى الإسماعيلي السابق على منح محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى شارة القيادة فى مباريات أولمبياد طوكيو 2020.

وقال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه شرف للاعب رمضان صبحي أن يلعب بجوار محمد صلاح أسطورة الكرة المصرية الذى ساهم فى رفع اسم مصر عاليا.

وأضاف أن رمضان صبحي ناشئ ومبدأ الأقدمية في كرة القدم لابد من احترامها، ولذلك فمن الكياسة للاعب مثل رمضان صبحي أن يتنحى عن أمر شارة القيادة تمهيدا لمنحها إلى محمد صلاح.

ولفت إلى أنه كان كابتن منتخب مصر وسط نجوم وأساطير كبار مثل مصطفى يونس واكرامى ومصطفى عبده منوها إلى ضرورة منح شارة القيادة إلى نجم منتخب مصر الوطنى وليفربول الإنجليزى محمد صلاح.

وأشار إلى أنه يتعين على رمضان صبحى الإجادة داخل الملعب وألا ينشغل بشارة القيادة وأنه ساهم فى صنع إنجاز تاريخي بحصد لقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما وحجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبراء عن أمم أفريقيا.. الشيخ طه: نمتلك عوامل العبور لـ طوكيو.. رضا عبدالعال: فرصة العمر.. ورمضان صبحي يؤكد: جاهزون

ماذا فعل محمد صلاح عقب وصوله مطار القاهرة؟ | تفاصيل

أول يوم في القاهرة | ماذا فعل محمد صلاح ؟

اخبار الرياضة ليلاً | تفاصيل جديدة في مرض الخطيب.. موقف محمد صلاح ورمضان صبحي من المشاركة بـ أوليمبياد طوكيو 2020

على مسئولية شوبير..محمد صلاح يوافق على الانضمام للمنتخب الأولمبي بطوكيو

بعد التأهل لأولمبياد طوكيو.. رسالة خاصة من حجازي لرمضان صبحي

ترشيحاتنا

بعد التعديل.. مواعيد مباريات الأهلي في الدوري الممتاز.. مستند

بعد أزمة الفيديوهات.. 20 صورة لـ جوهرة أثارت بها الجدل

بـ هاي كول رقبة.. هنادي مهنا تخطف الأنظار.. ومعجب لها: بحبك

بعد الفيديو الإباحي.. الراقصة جوهرة تتصدر جوجل

في غرفة الملابس.. شاهد فرحة لاعبي بيراميدز بعد الفوز بثلاثية على بطل نيجيريا

استحملت كتير والموضوع فوق طاقتي.. طارق حامد يخرج عن صمته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش سلطة تايلاندي وجيلي بالرمان

حازم إمام معشوق الجماهير.. جرافشاب الهولندي يكرم الثعلب الصغير بعد غياب 20 عاما

لكل اسم حكاية .. شجرة العليقة المقدسة.. هنا نادى موسى ربه .. صور