الكونفدرالية الأفريقية .. نهضة بركان يهزم ادجوبي 3-0 ويتصدر مجموعته

تمكن فريق نهضة بركان المغربي من الفوز على منافسه ادجوبي البنيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت بين الفريقين على ملعب البلدي لبركان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



سجل أهداف نهضة بركان الثلاثة، زايد كروش في الدقيقة 26، حمدي لاشير في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.



وفي شوط المباراة الثاني استمر اللقاء في حالة من الصيام التهديفي من الفريقين، حتى الدقيقة 86 حيث تمكن اواترا الهدف الثالث لصالح نهضة بركان.



وبهذا الفوز يحصد فريق نهضة بركان أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته، يأتي من بعده موتيما بيمبي زاناكو في المركزين الثاني والثالث بعد تعادلهم في مباراة اليوم بنتيجة 1-1.



وفي المركز الأخير يأتي ادجوبي صاحب المركز الرابع بعد الهزيمة من نهضة بركان بثلاثية في تلك المباراة.