ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الكونفدرالية الأفريقية .. نهضة بركان يهزم ادجوبي 3-0 ويتصدر مجموعته

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:16 م
نهضة بركان
نهضة بركان
Advertisements
عمرو ابوبكر
تمكن فريق نهضة بركان المغربي من الفوز على منافسه ادجوبي البنيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت بين الفريقين على ملعب البلدي لبركان، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

سجل أهداف نهضة بركان الثلاثة، زايد كروش في الدقيقة 26، حمدي لاشير في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني استمر اللقاء في حالة من الصيام التهديفي من الفريقين، حتى الدقيقة 86 حيث تمكن اواترا الهدف الثالث لصالح نهضة بركان.

وبهذا الفوز يحصد فريق نهضة بركان أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته، يأتي من بعده موتيما بيمبي زاناكو في المركزين الثاني والثالث بعد تعادلهم في مباراة اليوم بنتيجة 1-1.

وفي المركز الأخير يأتي ادجوبي صاحب المركز الرابع بعد الهزيمة من نهضة بركان بثلاثية في تلك المباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يواصل نزيف النقاط ويتعادل في ملعبه مع شيفيلد يونايتد

ننشر قرعة دور المجموعات لـ الكونفيدرالية الأفريقية بمشاركة المصري وبيراميدز

رسميا.. الكاف يعلن إقامة نهائى الكونفيدرالية الأفريقية من مباراة واحدة

2019 عام العرب.. الهلال زعيم آسيا.. الزمالك بطل الكونفيدرالية.. والجزائر أسياد أفريقيا

قبل لقاء الليلة.. تعرف على تاريخ 11 مواجهة جمعت الأهلي بالنجم الساحلي

إبراهيم نور الدين حكما لمباراة ادجوبى البنينى وموتيما بيمبى الكونغولى

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يفتح النار على خالد الغندور بسبب «باي باي ميتشو»

لـ فوائد صحية .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل المشوى؟

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر رانيا يوسف الحقيقي

يارب تكون لقيت الراحة .. تعليق إيمان العاصي على واقعة انتحار شاب من أعلى برج القاهرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان الأسود ؟

ضياء السيد يفجر مفاجأة صادمة حول ضم محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي في طوكيو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس LX الجديدة كليًا تصل بموديل 2022 .. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش سلطة تايلاندي وجيلي بالرمان

حازم إمام معشوق الجماهير.. جرافشاب الهولندي يكرم الثعلب الصغير بعد غياب 20 عاما