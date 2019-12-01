ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني..أوساسونا يعمق جراح إسبانيول بفوز كبير 4-2

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:21 م
أوساسونا
أوساسونا
Advertisements
إسماعيل محمود
فاز أوساسونا على مضيفه نادي إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

افتتح نادي إسبانيو الأهداف عن طريق لاعبه مارك روكا في الدقيقة 20 من علامة الجزاء، لكن رد أوساسونا جاء قاسيًا في الشوط الثاني حيث باغت الفريق المضيف بهدفين في الدقيقتين46 و49 عن طريق روبين جارسيا وإيزيكييل أفيلا على الترتيب.

وفي الدقيقة 52، طرد حكم المباراة لاعب أوساسونا فاكوندو رونكاليا ،إلا أن هذا لم يمنعه من زيادة فارق الأهداف عن طريق جون مونكايولا في الدقيقة 83 وروبرتو توريس في الدقيقة 92 من ضربة جزاء ، قبل أن يقلص جوناثا كاليري الفارق لإسبانيول بهدف ثان في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 4-2.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي أوساسونا للنقطة 22 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد نادي إسبانيول عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أتليتكو مدريد يستضيف إسبانيول في الدوري الإسباني

الدوري الإنجليزي.. أستون فيلا يواصل نزيف النقاط.. يخسر أمام ولفرهامبتون وتريزيجيه يسجل

أتليتكو مدريد يتخطى عقبة إسبانيول في الدوري الإسباني.. فيديو

برشلونة يقلب الطاولة على ليجانيس ويهزمه في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني.. ريال بيتيس يفوز 2-1 على فالنسيا

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يقلب تأخره أمام سوسيداد وينتصر بثلاثية

ترشيحاتنا

كاف يكشف سر سقوط الزمالك أمام مازيمبي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان الأسود ؟

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يعلن موعد قمة الأهلي والزمالك.. طارق حامد يخرج عن صمته.. ورسالة غامضة من كهربا

ضياء السيد يفجر مفاجأة صادمة حول ضم محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي في طوكيو

موجز السوشيال ميديا | طارق حامد يفتح النار على الجميع | جوهرة تتصدر جوجل بعد الفيديو الإباحي

سخر من فرجاني.. أحمد شوبير يكشف سر مساندة لاعبي الزمالك لـ ميتشو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس LX الجديدة كليًا تصل بموديل 2022 .. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. سندوتش سلطة تايلاندي وجيلي بالرمان

حازم إمام معشوق الجماهير.. جرافشاب الهولندي يكرم الثعلب الصغير بعد غياب 20 عاما