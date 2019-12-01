الدوري الإسباني..أوساسونا يعمق جراح إسبانيول بفوز كبير 4-2

فاز أوساسونا على مضيفه نادي إسبانيول بأربعة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.



افتتح نادي إسبانيو الأهداف عن طريق لاعبه مارك روكا في الدقيقة 20 من علامة الجزاء، لكن رد أوساسونا جاء قاسيًا في الشوط الثاني حيث باغت الفريق المضيف بهدفين في الدقيقتين46 و49 عن طريق روبين جارسيا وإيزيكييل أفيلا على الترتيب.



وفي الدقيقة 52، طرد حكم المباراة لاعب أوساسونا فاكوندو رونكاليا ،إلا أن هذا لم يمنعه من زيادة فارق الأهداف عن طريق جون مونكايولا في الدقيقة 83 وروبرتو توريس في الدقيقة 92 من ضربة جزاء ، قبل أن يقلص جوناثا كاليري الفارق لإسبانيول بهدف ثان في الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 4-2.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد نادي أوساسونا للنقطة 22 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد نادي إسبانيول عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.