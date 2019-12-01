رئيس مصلحة الضرائب يكشف تفاصيل افتتاح مركز شكاوى إلكتروني للرد على المواطنين.. فيديو

قال الدكتور عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، لن يتم فرض ضرائب على السوشيال ميديا وسيتم فرض الضرائب فقط على التجارة الاليكترونية.



وأضاف الدكتور عبد العظيم حسين خلال حواره فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن النظام الالكترونى سيحكم عملية تحرير واصدار الفواتير فى كافة المحال التجارية.



وتابع الدكتور عبد العظيم حسين، أن بعد افتتاح مركز الشكاوى سيكون الرد على المواطنين إلكترونيا مثلما يحدث فى جميع دول العالم المتقدمة.



وأوضح الدكتور عبد العظيم حسين، أن الإقرارات الضريبية ستقدم الكترونيا بشكل شهرى، مؤكدا أن منظومة الضرائب الالكترونية المميكنة وفرت لدينا قاعدة بيانات متكاملة.



وأكد الدكتور عبد العظيم حسين، أن مصلحة الضرائب وجدت 50% من قاعدة البيانات متهربين من الضرائب بعد تطبيق المنظومة المميكنة.