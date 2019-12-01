الحقيقة بانت.. وكيله: ميتشو ليس مريضا بالسرطان.. تفاصيل

كشف محمد حبشي، وكيل الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، عن أن مدرب الفريق الأبيض ليس مُصابًا بمرض السرطان، نافيًا ما نُشر في الساعات الماضية عن مرض المدرب الصربي.





وقال وكيل ميتشو، إنه كان يحفز لاعبيه، ويقول أُفضلُ الموت في الملعب أمام مازيمبي بدلًا من الموت بالمرض، وعقب المباراة قال لهم إنه المسؤول عن الخسارة التي حدثت.





وأضاف وكيل ميتشو، إنه لو فاز الفريق باللقاء كان سيقوم ميتشو بالتأكيد أن المكسب يعود الفضل فيه للاعبين وليس له.





وأكد وكيل ميتشو، أنه من خلال علاقة المدرب الصربي باللاعبين قاموا بدعمه عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد الخسارة، ولم يطلب منهم فعل ذلك.