لتصنيع سيارة كهربائية.. دونج فينج الصينية تزور النصر والهندسية للسيارات.. برلمانيون: بمثابة بشري لخفض سعر تعريفة المواصلات بعد تشغيل الأتوبيسات الكهربائية

صناعة البرلمان: محافظة دمياط فتحت أبوابها للتصدير لأمريكا

اقتصادية البرلمان تطالب بتحديث خطوط انتاج شركات صناعة السيارات في مصر لـ تخفيض سعر الدولار.. برلماني يطالب بالتوسع في إعداد معارض دولية





قام وفد من شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، بزيارة إلى شركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لبحث سبل التعاون المشترك.





تفقد الوفد كافة خطوط الإنتاج والعنابر بمصانع الشركتين، برفقة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية الدكتور مدحت نافع، وقيادات شركتي النصر والهندسية، وذلك للوقوف على حالة المصانع والمعدات والطاقة الإنتاجية والإمكانات المتاحة وتحديد الاحتياجات المطلوبة.





وشهدت الجولة تفقد معرض المنتجات السابقة لشركة النصر، وكذلك معرض لمنتجات الشركة الهندسية.





وتستهدف الوزارة إعادة إحياء شركة النصر للسيارات للعمل في إنتاج السيارات الكهربائية في ظل اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى بالإتجاه نحو تصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء، وتوجيهات القيادة السياسية للعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بالنظر إلى أنها تعد مستقبل صناعة السيارات في العالم.





ومن المقرر أن يعقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع وفد شركة دونج فينج الصينية لاستعراض نتائج الزيارة واستكمال المفاوضات الجارية للتعاون المشترك في إنتاج السيارات الكهربائية.





يشار إلى أن وزير قطاع الأعمال العام،قام سبتمبر الماضي بزيارة الصين لبحث التعاون في إنتاج السيارات الكهربائية فى مصر.





قال سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة وفد شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية لشركتي النصر والهندسية لصناعة السيارات للشركة القابضة، خطوة مهمة في تغير منظومة تعريفة أسعار السيارات في مصر بشروط.





وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الشروط التي من المفترض توافرها في هذا التعاون المشترك بين الشركة الصينية وشركات صناعة السيارات في مصر، هي تطوير النقل الجماعي متمثلا في صناعة اتوبيسات العامة والميني باص وميكروباص وغيرها من وسائل النقل العام، من خلال تصنيعها لكي تكون سيارات نقل عام كهربائية، ستخفض بشكل كبير من أسعار تعريفة المواصلات مما يعود بالنفع على المواطن.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن التحول إلى السيارات الكهربائية يحد من استهلاك البنزين والسولار، لافتًا إلى أن الآونة الأخيرة تمت صناعة أتوبيسات نقل عام في محافظة الإسكندرية والقاهرة، مما نتج عنها تكلفة بسيطة جدة من مساحة تقارب من 20 كيلو إلى 25 كيلومترا، بـ 8 جنيهات فقط، واتجاه هذا التعاون إلى تطوير النقل العام يخفض أسعار تعريفة المواصلات بشكل كبير في الفترة المقبلة.





وأضاف " البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن محافظة دمياط فتحت أبوابها لتصدير لأمريكا فاصبحت مصر تتميز في صناعة الأثاث على مستوى العالم، ولكن بعد قيام جنوب شرق آسيا بالدخول في المنافسة في مجال الأثاث في مصر أصبح من الضروري أن تقوم الحكومة المصرية بجهود أكبر للترويج للاثاث المصري حول العالم.





وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن ضرورة التوسع في أعداد معارض دولية بالقاهرة وتعاون وزارة الصناعة وقطاع الأعمال والسياحة في هذه المعارض من أجل وضع خطة كاملة تستهدف عملية توفير جميع المعلومات اللازمة بطريقة تشويقية للقادمين من الخارج في هذه المعارض بالاضافة إلى عمل زيارة ابرز الاماكن السياحية في مصر بأسعار مخفضة.





كما طالب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بضرورة إعداد 4 معارض دولية في العام الواحد في جميع المجالات لزيادة نسبة الصادرات إلى الخارج فضلا عن توفير العملة الصعبة.





وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التوسع في إعداد معارض دولية يساهم في زيادة المبيعات المنتجات حول العالم حيث أن هذه المعارض يشترك فيها العديد من الدول حول العالم، مما ينتج عنها تخفيض في سعر الدولار، الذي ينعكس على انخفاض أسعار الخشب والمنتجات في السوق.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن جميع دول العالم تتجه إلى إعداد معارض دولية لعرض المنتجات الخاصة بهم حول العالم ، مؤكدًا أن من أبرز هذه الدول الصين التي تتميز بانخفاض أسعار منتجاتها.





وطالب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أيضا بضرورة تأهيل خطوط الإنتاج لدى شركتي النصر والهندسية للاستفادة من إمكانيات الشركة الصينية لتوفير إستهلاك الغاز والسولار والوقود، لإنتاج اتوبيسات كهربائية ومركبات خاصة في مصر.





وأكد "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أيضا على ضرورة الإسراع في توقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية الأخرى وجذب شريحة كبيرة من المستثمرين للاستثمار في مصر، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.



