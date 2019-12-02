محافظ الوادى الجديد يوقع بروتوكول تعاون لدعم منشآت جامعة الوادى الجديد

وقع محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط مساء الأحد، بروتوكول تعاون مع جامعة الوادي الجديد لاستغلال عدد من الأصول والمباني لاستكمال ودعم منشآت الجامعة وخدمة العملية التعليمية بها.



وقال المحافظ إن البروتوكول يتضمن استغلال مبنى ديوان عام المحافظة القديم؛ لإقامة كلية للطب والتمريض.



وكذلك الاستفادة من المجمع الرياضي بطريق الخارجة -باريس؛ لتدريب وتأهيل طلاب كلية التربية الرياضية.



وأصاف أنه تم الاتفاق على استغلال مدرسة أبو طرطور للتعلم الأساسي لإنشاء كلية تعدين، وذلك بهدف ربط التعليم باحتياجات سوق العمل.