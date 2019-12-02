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اقتصاد

سعر الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 2-12-2019

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم، الاثنين 2-12-2019 نوفمبر 2019، حيث شهدت الأسواق حالة من الاستقرار في الأسعار، وتراوح متوسط الأسعار بالشركات من 780 جنيها للطن إلى 800 جنيه للطن.

وينشر صدى البلد، أسماء الشركات التى تعادل أسعارها الأسعار السابق ذكرها وهي: أسمنت الشركة العربية، أسمنت أسيوط، أسمنت المنيا، أسمنت النهضة، أسمنت ميدكو أسوان، أسمنت وادي النيل، أسمنت لافارج، أسمنت سيناء، أسمنت السويس، أسمنت بورتلاند طرة، أسمنت جنوب الوادي، أسمنت مصر بني سويف، أسمنت شورى، وأسمنت قنا.

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليست لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث إنها ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

وسجل سعر الأسمنت في الشركة الوطنية ببني سويف 780 جنيها للطن، ومصر للأسمنت قنا 783 جنيها للطن، والسويدي 805 جنيهات للطن، ومصر بني سويف 800 جنيه للطن.

وسجل في السويس للأسمنت 813 جنيها للطن، وحلوان 823 جنيها للطن، وأسمنت ميدكوم أسوان 800 جنيه للطن.
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