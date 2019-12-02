القطاع الاقتصادي بجامعة الدول: استهلاك الدول العربية من الكهرباء ثلاثة أضعاف العالم

قال السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد ، رئيس قطاع الاقتصادي، بجامعة الدول العربية، إن العالم يتوجه اليوم إلى تنويع مصادر الطاقة وخاصة الاستخدام السلمي للطاقة النووية لمواجهة الطلب علي الكهرباء، خاصة أن استهلاك الكهرباء والطلب عليها، في الدول العربيا يصل إلى ثلاثة أضعاف الطلب على الكهرباء في العالم.



وأوضح خلال المنتدي العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه بالطاقة النووى، أنه من المتوقع أن يستمر النمو في الطلب علي الطاقة فالدول العربيه تعتمد اعتماد كامل علي البترول والغاز بنسبة تصل الى 90% لذلك وجب الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة.



وأضاف السفير أن جامعة الدول العربية تولي الاستخدامات السلمية للطاقه الذرية اهتماما كبيرا فوضعنا برنامج عربي مشترك لبحث ودراسة الاستخدام السلمى للطاقة الذرية، وحظي مشروع الربط الكهربائي العربي اهتمام خالص من أعلى المستويات في الدول.



وأوضح السفير كمال حسن على أن هذا المؤتمر فى دورته الخامسة تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس الوزارى العربى للكهرباء بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، خاصة وقد عقد المؤتمر الأول فى تونس فى بوليو 2010