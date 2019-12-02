الحامدى: الدول العربية أنفقت 400 مليار دولار لإنشاء محطات تحلية مياه البحر

قال الدكتور، سالم الحامدي، رئيس الهيئة العربية للطاقة الذرية، إن عدد سكان الدول العربية يصل إلى حوالى 400 مليون نسمة يعيشون على 4% من مساحة الدول العربية مجتمعة.



وأضاف -خلال كلمته في افتتاح المنتدي العربي الخامس لاستخدام الطاقة النووية في إزالة ملوحة مياه البحر برعاية مجلس الوزراء- أن عدد السكان في الدول العربية مرتقب أن يصل إلى 646 مليون نسمة خلال 2050، والبعض منهم يعاني من نقص في توفير الطاقة والمياه، مما يوضح أهمية استخدامات الطاقة بشكل كبير.



وأشار إلى أنه على الدول العربية التفكير في خيارات أخرى أبرزها الطاقات النووية، لا سيما وأن حوالى 400 مفاعل طاقة نووية على مستوى العالم تنتج 20% عالميا.



وأوضح أن بعض الدول العربية بدأت في الدخول للعصر النووي مثل الإمارات العربية ومصر، كما أن البعض قام بعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم في هذا المجال المهم.



ولفت الحامدي إلى أن الدول العربية تصنف على أنها من أفقر الدول في توافر المياه، ويتراوح حصة الفرد العربي 500-700 متر مكعب سنويا ويتوزع ذلك على قارتي إفريقيا وآسيا.



وأشار إلى أن الدول العربية أنفقت أكثر من 400 مليار دولار على إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وتتقدمهم المملكة العربية السعودية، والتى تقوم بتحلية نحو مليار متر مكعب سنويا من 27 محطة، ومتوقع وصولها إلى 4 مليارات متر مكعب سنويا خلال سنوات قليلة.



وقال الحامدي إن روسيا من الدول المتقدمة في استخدام تكنولوجيا حديثة لتوليد الكهرباء واستخدامها في تحلية مياه البحر، لا سيما وأنها الأرخص والأطول عمرا والأوفر في تحلية المياه.

