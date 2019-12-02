ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هالة السعيد: معرض cairo ict منصة تجمع شركاء التنمية من القطاعين العام والخاص

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
وزيرة التخطيط تزور
وزيرة التخطيط تزور جناح شركة إن أي كابيتال القابضة
Advertisements
آية الجارحي
قامت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بزيارة جناح شركة إن أي كابيتال القابضة وأيادي للإستثمار والتنمية والشركات التابعة، وذلك خلال فعاليات افتتاح معرض Cairo ICT 2019.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن معرض cairo ict 2019 مظلة تلتقي تحتها الوزارات المصرية التى تعمل على تقديم خدماتها بشكل إلكتروني بهدف تيسير الحصول على تلك الخدمات للمواطنين فضلًا عن السعي نحو تحقيق خطة التحول الرقمى موضحة أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبري الشركات المعنية بالتكنولوجيا ممثلة عن القطاع الخاص ووزارات الحكومة ممثلة عن القطاع العام ليصبح منصة تجمع شركاء التنمية.

وأشارت إلي اهتمام الدولة بالتحول الرقمي ودعم تكنولوجيا المعلومات وذلك فيما يواكب التغييرات العالمية والتكنولوجية المتسارعة حيث بدأت الدولة بالعمل علي العديد من مشروعات الميكنة وتطوير البنية التحتية للاتصالات لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى.

وشارك في الجناح عدد من الشركات ضمت شركة مدينة دمياط للأثاث، شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، شركة إنماء للتمويل، وشركة إيرجو ميديا فنتشرز .

وتعتز مجموعة شركات ان اي كابيتال القابضة وأيادي للاستثمار والتنمية بدورهم الفعال في تحفيز النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة بشتى جوانب الاقتصاد المصري من خلال عملهم في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، مجال الصناعة و الإعلام وتكنولوجيا الإعلام.

وقال أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، "نحن سعداء بوجود شركاتنا ضمن مجموعة فعاليات النسخة الثالثة والعشرين للمؤتمر العالمى والمعرض الدولى للاتصالات Cairo ICT."

وقال محمد متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال، "تشرفنا بزيارة الدكتورة هالة السعيد لجناحنا في المعرض ونأمل ان نرسخ مكانة ودور شركاتنا ضمن مجموعة بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية."
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح الدورة السابعة من مسابقة البنك الإسلامي للتنمية "رواد التحول"

سلطة واحة دبي للسيليكون تشارك في 2019 Cairo ICT

كشف حساب| التخطيط تعلن عن محطات تطور منظومة التحول الرقمي

بمشروع الإنسان الآلي الذكي.. التنظيم والإدارة يشارك في معرض القاهرة الدولي للاتصالات

التخطيط تشارك بجناح الحكومة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT

شاهد.. جناح متميز لـ طلعت مصطفى العقارية بمعرض كايرو اى سى تى

ترشيحاتنا

انقطع عن التدريب .. النقاز يودع زملاءه بالزمالك عبر السوشيال ميديا

اسعار نيسان Nissan من الوكيل بعد تخفيض سعر صني .. تفاصيل

بفستان أسود.. بلقيس تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بعد شائعات عملية تجميل الفك.. هل خضع تامر حسني لعملية تجميل أذنيه؟

صدمة للجماهير.. مرتضى منصور يلغي إطلاق قناة الزمالك لهذا السبب

حقيقة أم دعاية | هل كان محمد فؤاد مريضًا فعلا .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمنزل مبهج .. 25 صورة لـ ديكورات على الطراز المكسيكى

بسبب المخدرات.. امرأة خمسينية تخسر 250 ألف جنيه إسترليني في 14 شهرا

احذر من المرض.. أعراض وأسباب الإصابة بإنفلونزا الطيور