هالة السعيد: معرض cairo ict منصة تجمع شركاء التنمية من القطاعين العام والخاص

قامت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بزيارة جناح شركة إن أي كابيتال القابضة وأيادي للإستثمار والتنمية والشركات التابعة، وذلك خلال فعاليات افتتاح معرض Cairo ICT 2019.



وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن معرض cairo ict 2019 مظلة تلتقي تحتها الوزارات المصرية التى تعمل على تقديم خدماتها بشكل إلكتروني بهدف تيسير الحصول على تلك الخدمات للمواطنين فضلًا عن السعي نحو تحقيق خطة التحول الرقمى موضحة أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبري الشركات المعنية بالتكنولوجيا ممثلة عن القطاع الخاص ووزارات الحكومة ممثلة عن القطاع العام ليصبح منصة تجمع شركاء التنمية.



وأشارت إلي اهتمام الدولة بالتحول الرقمي ودعم تكنولوجيا المعلومات وذلك فيما يواكب التغييرات العالمية والتكنولوجية المتسارعة حيث بدأت الدولة بالعمل علي العديد من مشروعات الميكنة وتطوير البنية التحتية للاتصالات لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى.



وشارك في الجناح عدد من الشركات ضمت شركة مدينة دمياط للأثاث، شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، شركة إنماء للتمويل، وشركة إيرجو ميديا فنتشرز .



وتعتز مجموعة شركات ان اي كابيتال القابضة وأيادي للاستثمار والتنمية بدورهم الفعال في تحفيز النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة بشتى جوانب الاقتصاد المصري من خلال عملهم في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، مجال الصناعة و الإعلام وتكنولوجيا الإعلام.



وقال أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، "نحن سعداء بوجود شركاتنا ضمن مجموعة فعاليات النسخة الثالثة والعشرين للمؤتمر العالمى والمعرض الدولى للاتصالات Cairo ICT."



وقال محمد متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال، "تشرفنا بزيارة الدكتورة هالة السعيد لجناحنا في المعرض ونأمل ان نرسخ مكانة ودور شركاتنا ضمن مجموعة بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية."

