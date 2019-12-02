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تعليم

وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان تعليمي وهمي بالجيزة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بغلق "كيان وهمي" باسم ( أكاديمية معهد الحياة الطبية) ومقرها الإداري في شارع عبد السلام المكاوى بجوار مستشفى الحياة، غرب ترعة المنصورية/كرداسة بمحافظة الجيزة؛ وذلك لقيامها بمزاولة أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي.

جاء ذلك عقب تلقي الوزير تقريرا قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة حول جهود لجنة الضبطية القضائية التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لضبط الكيانات الوهمية.

وأشار التقرير إلى أنه بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة الكيان المذكور، تبين أنه مسطح أرضي عبارة عن غرفة أمن ودورة مياة وقاعة محاضرات تسع حوالى عدد (25) طالبا تقريبا، ويوجد باب يصل بين هذه المنشأة وبين المستشفى الملاصقة لها مباشرة والتى تحمل اسم "مستشفى الحياة"، كما تبين وضع لافتة على المبنى مدون عليها اسم "معهد تمريض الحياة"، وعدة لوحات ترحيبية داخل المبنى تحمل عبارات "معهد تمريض الحياة يرحب بالطلبة الجدد"، وتدعى المنشأة منح الطلاب شهادة فى التمريض.

ووجه الوزير بإغلاق الكيان الوهمي لعدم حصوله على التراخيص اللازمة لذلك من وزارة التعليم العالي، وفي ضوء ذلك تم إصدار قرار بإغلاق المنشأة، ومخاطبة محافظة الجيزة لإعمال شأن المحافظة في تنفيذ قرار الغلق، كما تم إخطار رئيس جامعة القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الإخصائى مدرس التمريض كلية طب قصر العينى لمزاولته نشاط تعليمي دون الترخيض له بذلك.

كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، وملاحقة الكيانات والمؤسسات التعليمية الوهمية، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمان عدم التلاعب بهم، مطالبا الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية والالتزام بالجامعات والمعاهد الخاصة المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي.
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