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حوادث

الداخلية: استخراج الأوراق الثبوتية مجانًا لمدة أسبوع لذوي الاحتياجات الخاصة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
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مصطفى الرماح
وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإستخراج الأوراق الثبوتية "بطاقات الرقم القومى" ووثائق السفر وتصاريح العمل لذوى الإعاقة مجانًا (لمدة أسبوع) إعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3/12/2019، وذلك بمناسبة قرب الإحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر الجارى.

ويأتي ذلك إستمرارًا لتنفيذ مبادرات ( كلنا واحد – حياة كريمة ) تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصرى.

ويأتى ذلك أيضا فى ضوء اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان ، وإهتمامها بتعظيم دورها الإنسانى والاجتماعى فى هذا المجال.
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