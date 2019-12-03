فيديوجراف| دبوس الطرحة يسبب مرضا خطيرا .. تعرفي عليه

كشفت الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية، عن أمر غاية في الخطورة حول إمكانية انتقال مرض خطير عن طريق أدوات التجميل الشخصية، وخصوصًا بمراكز التجميل وبخاصة عن طريق دبوس الطرحة.



وذكرت أن من المعروف أن الأدوات الشخصية جميعها لا يجوز أن يتم تداولها بين شخص وآخر، ولذلك يجب الحذر منها وعدم استعمالها سواء القصافة أو الملقاط وأدوات الباديكير ودبوس الطرحة.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أضرار دبوس الطرحة من خلال الفيديوجراف التالي: