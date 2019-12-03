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أخبار البلد

حفاظًا على انخفاض أسعار الدواجن..اتحاد الفلاحين يناشد بالرقابة على وسطاء المهنة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:23 ص
الدواجن
الدواجن
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شيماء مجدي
ناشد محمد فرج ، رئيس اتحاد الفلاحين ، بضرورة الرقابة على الوسطاء بين مزارع تربية الدواجن والماشية والتجار ، وذلك حفاظًا على انخفاض أسعار الدواجن واللحوم الحمراء ؛ حيثُ أن الوسطاء هم من يتحكمون بتذبذب الأسعار .

وأضاف "فرج" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن الاتحاد مع تخيض الأسعار على المستهلكين مع حفظ للمربين هامش ربح جيد ، لإن هذا القطاع مهم وكبير .

وأشار "رئيس اتحاد الفلاحين" إلى أنه لابد من انخفاض أسعار الأعلاف والعمالة وجميع مستلزمات التربية حتى يتم تحقيق التوازن ، لافتًا إلى أن سعر كيلو الدواجن البيضاء وصل إلى 22 جنيه .

ونوه إلى أن المزارع تبيع كيلو الدواجن بـ 17 جنيه ، وهذا يعنى خسارة حقيقية للمزارع التى تربي الدواجن مما قد يؤدى إلى امتناع البعض عن تلك المهنة وارتفاع الأسعار مرة أخرى .

كما طالب بضرورة تحديد سعر التكلفة الفعلية للكيلو في المزرعة، مع مراعاة القيمة المضافة على الأعلاف وأسعار المحروقات والأدوية، قبل أن يتسبب توقف المزارع عن العمل في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.





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