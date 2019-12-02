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حوادث

رئيس الرقابة الإدارية يبحث تعزيز التعاون مع دائرة مكافحة الفساد في رومانيا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:51 م
وفد مكافحة الفساد
وفد مكافحة الفساد برومانيا يزور الرقابة الإدارية
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إبراهيم مصطفى
استقبل الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمقر الهيئة اليوم Nistor calin رئيس الإدارة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمهورية الرومانية والوفد المرافق له، في زيارة رسمية لهيئة الرقابة الإدارية لبحث اطر التعاون مع الهيئة.

واستهل رئيس الهيئة كلمته خلال اللقاء، بالإشارة الى اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات بين مصر ورومانيا في المجالات المختلفة وأبرزها المجال الاقتصادي والتجاري وهو ما ترسخ في إطار اللقاء الذي جمع رئيس جمهورية مصر العربية مؤخرا، ورئيس الوزراء الروماني على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وأعرب الوزير عن ترحيبه بهذه الزيارة التي تدعم هذه العلاقات في مجال مسيرة مكافحة الفساد والوقاية منه على صعيد الدولتين.

وأشار الى ضرورة تعزيز تلك العلاقات لمراحل أرقى، في ضوء توافق مجال العمل الذى جمع في فنياته ومهامه الكثير بين هيئة الرقابة الإدارية المصرية والدائرة الوطنية لمكافحة الفساد الرومانية "DNA"، وذلك من خلال التعاون مع الاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة والتي تقدم أكثر من 243 برنامجا تدريبيا متخصصا في طرق مكافحة الفساد، وأساليب منعه والحد منه، وسبل تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد، لاسيما ان الأكاديمية قد دربت خلال عام واحد فقط وحتى الآن أكثر من 600 متدرب وافد من الدول الإفريقية والعربية.

كما استعرض اللقاء أُطر التعاون الدولي التي تربط الهيئة بالأجهزة الدولية النظيرة لها وسُبل التعاون المستقبلي، وعرض بعض من خبرات الهيئة في مجالات التحريات، ومكافحة الفساد والوقاية منه، واعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم وتنشيط وتذليل عقبات الاستثمار والمستثمرين.

من جانبه أعرب رئيس الوفد الروماني عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة ونائبه وفريق العمل، على حفاوة الاستقبال وأكد على اهتمامه بتعزيز أوجه التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، والاستفادة من خبراتها المختلفة والمتنوعة.
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