برلماني: استمرار انخفاض أسعار اللحوم الفترة المقبلة

قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن الأزمة التي تعيشها الثروة الحيوانية، تعود إلى مجموعة من الأسباب على رأسها اللحوم المستوردة من الخارج.



أوضح النائب عمرو الجوهري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، فتح باب الاستيراد، تسبب في وجود أزمة في الثروة الحيوانية، نظرا لانخفاض أسعار لحوم الاستيراد واتجاه المستهلكين نحوها، ما أدى لتراجع السوق المحلي.



وتوقع عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، تواصل انخفاض أسعار المواشي واللحوم الفترة المقبلة.



ذكرت تقارير أن هناك توجيهات رئاسية إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بخطة واضحة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، بداية من المزارع والمجازر والمحاجر الحدودية التى تستقبل رؤوس الماشية.