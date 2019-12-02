اليسون بيكر يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم عام 2019

تُوِّج الحارس البرازيلي أليسون بيكر، نجم ليفربول بجائزة "ياشين" لأفضل حارس في العالم لعام 2019 والتي تُمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأول مرة هذا العام.





وتفوق بيكر، على مواطنه البرازيلي أيدرسون، حارس مانشستر سيتي، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، ومانويل نوير، حارس بايرن ميونخ، ومارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة.





وقاد أليسون، ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا، وكذلك قيادته البرازيل للتتويج بلقب كوبا أمريكا.









وأعلنت فرانس فوتبول الفرنسية ترتيب اللاعبين المرشحين لحصد الجائزة من المراكز الثامن والعشرين حتى الحادي عشر كالتالي:





28 - جواو فليكس نجم أتلتيكو مدريد





28 - ماركينيوس نجم باريس سان جيرمان





28- دوني فان دي بيك نجم أياكس امستردام





26 - كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد





26 - جورجينو فينالدوم لاعب خط وسط ليفربول





24 - خاليدو كوليبالي مدافع نابولي





24 - مارك تير شتيجن حارس برشلونة





23 - هوجو لوريس حارس توتنهام





22 - هيونج مين سون جناح توتنهام





20 - بيير اوباميانج مهاجم أرسنال





20 - دوسان تاديتش نجم أياكس امستردام





19 - ترينت ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول





18 - أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة





17- روبرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول





16 - سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي





15 - ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس





14 - كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي





13- إدين هازارد نجم ريال مدريد





12- رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي



