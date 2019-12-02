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رياضة

اخبار الرياضة.. كواليس حبس مرتضى منصور للاعبي الزمالك.. وميسي الأفضل عالميا ومحمد صلاح خامسًا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:18 م
عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة أبرزها أزمات الزمالك وإقالة الصربي "ميتشو" المدير الفني للأبيض والتي جاءت كالآتي:

الزمالك يوجه الشكر لـ عصام مرعى بعد مشاجرة مع مرتضى منصور.. تفاصيل
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أسباب توجيه الشكر لعصام مرعي المدرب العام بالجهاز الفني للصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض الذي أقيل من منصبه مؤخرًا.


حبس لاعبي الزمالك داخل النادي بفرمان مرتضى منصور
أغلقت جميع بوابات نادي الزمالك، بناءً على قرار مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، الذي طلب من أفراد الأمن إغلاقها، وعدم السماح لأي لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بمغادرة مقر النادي.

مقابل 100 ألف دولار.. اتفاق مبدئي مع كارتيرون لتدريب الزمالك خلفا لـ ميتشو
توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق للرجاء البيضاوي المغربي.

استبعاد 5 لاعبين .. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة بنى سويف فى الكأس
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي تدخل معسكر الليلة للمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها غدا في دور ال32 ببطولة كأس مصر.

ميسي أفضل لاعب في العالم عام 2019
تُوِّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، رسميًا بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

محمد صلاح يحصل على المركز الـ5 لأفضل لاعب في العالم
احتل المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول المصري، الخامس في ترتيب افضل لاعبي العالم عام 2019 من مجلة فرانس فوتبول.

اليسون بيكر يتوج بجائزة أفضل حارس في العالم عام 2019
تُوِّج الحارس البرازيلي أليسون بيكر، نجم ليفربول بجائزة "ياشين" لأفضل حارس في العالم لعام 2019 والتي تُمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأول مرة هذا العام.
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