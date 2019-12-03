من يتطاول سنقطع يده.. سامح عاشور يجيب عن أهم ٨ أسئلة للمحامين.. أبرزها موقفه من الدفاع عن الأعضاء.. تفاصيل الإسكان الجديد وقيد التعليم المفتوح.. وسبب حرمان محامي الجدول العام من العلاج

سامح عاشور لـ شباب المحامين

المحاماة مهنة حرة تخضع لقواعد السوق

من يتطاول على محامٍ سنقطع يده بالقانون

النقابة انتهت من إشهار نادي المحامين الرياضي

فرص عمل إضافية فى مشروع الإنابة القضائية

متى يكون هناك ضوابط لأتعاب المحامين في المكاتب؟

لماذا يتم استبعاد المحامين تحت التمرين من خدمة العلاج؟

متى يقيد خريجو التعليم المفتوح؟

ما هي آخر مستجدات إشهار نادي المحامين الرياضي؟

هل هناك جديد في مشروعات الإسكان الخاصة بالنقابة؟

متي يتم الانتهاء من بناء مبني النقابة بعد تجديده؟



ما هي آليات تنقية جداول القيد الجديدة؟

ما دور النقابة في الدفاع عن المحامين؟

عقد سامح عاشور، نقيب المحامين، عددا من اللقاءات مع شباب المحامين، كان آخرها أمس حيث عقد لقاءً مفتوحا مع شباب المحامين بالقاهرة الكبرى، تحت عنوان "حوار مع النقيب"، بنادي المحامين النهري في المعادي.وخلال تلك اللقاءات، أجاب سامح عاشور عن تساؤلات شباب المحامين، وإلقاء الضوء على آخر المستجدات النقابية.نرصدها في التقرير بسؤال وجواب.قال نقيب المحامين، إن المحاماة مهنة حرة تخضع لقواعد السوق في العرض والطلب، فيما يتعلق بالخدمات القانونية، ويتسابق المحامون مع بعضهم البعض على أساس الكفاءة، مضيفا أن المحاماة في حاجة لإعادة التوازن المهني إليها، وبدأ تحقيق ذلك عام 2016 من خلال تنقية الجداول من غير المشتغلين.وردا على تساؤل حول سبب عدم اشتراك أعضاء الجدول العام بمشروع العلاج، صرح سامح عاشور، بأن النقابة في عام 2016 قيد بها 23 ألف عضو بالجدول العام لم يقيد منهم حتى الآن بالجدول الابتدائي سوى النصف فقط، مردفا: "نحافظ على أموال المحامين المشتغلين التي يجب أن تنفق عليهم".وعن موقف خريجي التعليم المفتوح، ذكر نقيب المحامين أن النقابة شكلت لجنة لتحديد ضوابط قيدهم وفقا لتعديلات قانون المحاماة الملتزمين بها، وسيعلن عنها قريبا.كشف نقيب المحامين أن النقابة انتهت من إشهار نادي المحامين الرياضي، وفقا لقانون الرياضة، حتى يكون نافذة للمحامين وأسرهم، مشيرا إلى أن النقابة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة قطعة أرض كانت مخصصة لها في التجمع الخامس، كي تقيم ناديا رياضيا عليها.قال نقيب المحامين، إن النقابة سلمت خلال الأيام الماضية 260 وحدة سكنية في 6 أكتوبر، و300 وحدة في برح العرب، وستفتح باب الحجز لباقي الوحدات خلال الفترة المقبلة، مكملا: "نتواصل مع وزارة الإسكان لتخصيص وحدات سكنية للمحامين كاملة التشطيب وبالتقسيط".وفي رده على أسئلة الشباب، أعلن سامح عاشور أن مبنى النقابة العامة الجديد برمسيس سيتم استلامه خلال عام على الأكثر، مشيرا إلى أن مشروع العلاج في عام 2019، أنفق عليه حتى الآن 287 مليون جنيه.قال نقيب المحامين إن جداول النقابة تعبر عن المحامين المشتغلين بنسبة 90%، ويتم مراجعة جميع الأوراق، ولن يترك شخص قدم ورقة مزورة للقيد بالنقابة، وأضاف: "أمامنا عام لضبط الأمر بشكل كامل، كما سنتجه للتنقية الكيفية التي من بينها استبعاد المحامين الصادر ضدهم أحكام جنائية، ومحاسبة المنحرفين مهنيا، فنحن يجب أن نقوم أنفسنا ولا نترك المخطئ".قال نقيب المحامين، إن النقابة معنية بالدفاع عن المحامي أثناء عمله، وليس المشاكل الشخصية التي يقع بها، مضيفا: "غالبية المشاكل التي تحدث مع المحامين فردية وليست ممنهجة، ونحن أصحاب مصلحة في الحفاظ على علاقات جيدة مع الجميع، ولكن من يتطاول على محامٍ سنقطع يده بالقانون، كذلك سنحاسب كل محامٍ يخطئ على قدر خطئه".كما كشف أن النقابة تعد لمشروع الإنابة القضائية، وسوف تعلن عن جميع تفاصيله في التوقيت المناسب عقب اكتمال أركانه، وسيوفر المشروع لشباب المحامين فرص عمل إضافية.